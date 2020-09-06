رياضة | مدرب ليون: سأنقل "ديباي" بسيارتي الشخصية إلى برشلونة

كتب هاني نصر العربي في الأحد 6 سبتمبر 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر مدرب ليون: سأنقل "ديباي" بسيارتي الشخصية إلى برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رد رودي جارسيا المدير الفني لفريق ليون الفرنسي على ما أثير عن قرب انتقال مهاجمه ممفيس ديباي إلى برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية.

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وقال جارسيا لشبكة "تيليفوت" الفرنسية،: "قرأت الصحافة الكتالونية هذا الصباح.. يتحدثون عن ممفيس لكنهم أيضًا يقولون أن لويس سواريز لم يرحل بعد، وهناك ميسي الذي قرر البقاء لذلك في رأيي قد لا يكون هناك مجال للتعاقد مع لاعب آخر".

وأضاف: "ممفيس لاعب رائع.. لكن مثله مثل باقي اللاعبين في ليون فإذا أتيحت لهم فرصة للعب في نادٍ يريد تكوين فريق قوي للفوز بدوري أبطال أوروبا فسوف أنقله بسيارتي شخصيًا".