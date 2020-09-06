شكرا لقرائتكم خبر عن العجوز يعلن قائمة الإسماعيلي لمواجهة نادي مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن أحمد العجوز، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، قائمة الفريق استعدادًا لمواجهة نادى مصر، المقرر إقامتها غدًا الإثنين، على استاد الإسماعيلية، صمن مباريات الأسبوع الـ25 من مسابقة الدوري. وجاءت كالتالى: في حراسة المرمي.. محمد فوزى ومحمد مجدي. خط الدفاع.. أسامة إبراهيم – إبراهيم أبواليزيد – محمد عمار – محمد نصر – محمود البدري. خط الوسط.. عماد حمدى – عمر الوحش – أحمد مدبولى – نادر رمضان – عبدالرحمن مجدى – همام طارق – محمد مخلوف – محمود دونجا – مدحت فقوسة – بيكيتى سيلفا – محمد بيومى – محمد الشامي. خط الهجوم.. محمد حمدى زكى – شيلونجو – حازم مرسي. Advertisements الوضع في مصر

اصابات 99,712

تعافي 77,208

وفيات 5,511

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