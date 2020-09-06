شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يفاوض البرازيلي ريكاردو لقيادة الفريق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - دخل البرازيلي ريكاردو، المدير الفنى السابق للإسماعيلي والمريخ السوداني، ضمن قائمة المدربين الأجانب الذين يسعى مجلس إدارة نادي الإسماعيلي للتعاقد معهم خلال الفترة المقبلة لتولي مهمة القيادة الفنية للفريق خلفا للفرنسي ديديه جوميز.

وعلمت «المصري اليوم» أن المدرب البرازيلي أبدى ترحيبه للعودة لقيادة الفريق مرة أخرى بعدما تولى تدريب الإسماعيلي منذ عدة سنوات وحقق مع قلعة الدراويش نتائج إيجابية، على رأسها الوصول لمباراة فاصلة مع الأهلي لتحديد بطل الدوري قبل أن يخسر الإسماعيلي أمام الأهلي بهدف مقابل لا شيء أحرزه الأنجولى فلافيو، في المباراة التي أقيمت على استاد المكس بالإسكندرية.

وقدم أدهم السلحدار المدرب العام السابق للفريق، ومحمد محسن أبوجريشة استقالتيهما من تدريب الفريق بعد الهزيمة أمام الاتحاد السكندري بثلاثة أهداف مقابل هدف، ثم الخسارة أمام مصر المقاصة برباعية لتتعمق جراح الإسماعيلي.