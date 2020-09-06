شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يحتج على تعيين حكم من منطقة الإسماعيلية لمباراة سموحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - احتج نادي أسوان على حكم مباراته الأخيرة أمام سموحة التي انتهت بالتعادل بثلاثة أهداف لكل منهما، بعد تعيين حكم من منطقة الإسماعيلية.

وقال مصطفى أمين، عضو مجلس إدارة نادى أسوان، المشرف على الفريق الأول لكرة القدم، إن مجلس إدارة نادى أسوان اعترض قبل المباراة على تعيين حكم من الإسماعيلية، بعد علم المجلس بأن من سيدير مباراته مع سموحة في الجولة ٢٥ من مسابقة الدوري من منطقة الإسماعيلية، خاصة بعد هزيمة فريق الإسماعيلى الجمعة أمام مصر المقاصة، الأمر الذي يؤدى إلى دخول الإسماعيلى في حسبة البقاء في حال فوز أسوان بالمباراة، حيث يحتل فريق الإسماعيلي المركز الـ10 برصيد 27 نقطة، وفي حال فوز أسوان كان سيتساوى مع فريق الإسماعيلى، حيث يحتل فريق أسوان المركز الـ15 برصيد 24 نقطة.

وأضاف أمين أن مجلس إدارة أسوان وافق على استكمال الدوري حرصا على سير المنظومة الكروية رغم ما تكبده النادي من مشقة حرمانه من اللعب على ملعبه، نظرًا لظروف السفر والطيران، ما أدى إلى اتخاذ قرار بإقامة الفريق في معسكر بالقاهرة منذ استئناف المسابقة وعدم عودته لأسوان، مضيفا: لا نطالب بأكثر من حقنا في توفير حكام دوليين لإدارة اللقاءات الحساسة المتبقية للفريق في عمر المسابقة.