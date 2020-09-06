شكرا لقرائتكم أحمد الأحمر : فراعنة اليد جاهزون للمونديال وفخور بمصر بعد القرعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرى أحمد الأحمر نجم منتخب مصر لكرة اليد ونادى الزمالك أن حظوظ فراعنة اليد فى التتويج بكأس العالم التى ستقام فى مصر يناير المقبل قوية للغاية ، وقال أحمد الأحمر فى مداخلة هاتفية لبرنامج وان تو مع النجم حازم إمام عبر إذاعة أون سبورت إف إم :"أنا فخور للغاية بقرعة المونديال ، شاهدت أجواء جميلة فى بلدى تؤكد أن مصر قوية رغم كل الظروف التى تحيط بالعالم ونظل نحن ملوك التنظيم والإدارة ".

ويضيف أحمد الأحمر :" فى البداية كنت قلق من القرعة بالنسبة للمنتخب ولكن كنت فاهم غلط ولما عرفت طريق الفراعنة للدور الثانى عرفت أن اختيار المجموعة دى قرار موفق للغاية ، المرشحين للقب حوالى ثمانية منتخبات وهنقابل فرق قوية ، ومنتخب التشيك يعتبر فى المتناول والسويد فرقة قوية ولكن نتائجها معانا طوال خمس سنين مرت قريبة للغاية بنكسبهم فى الاوليمبياد ونتعادل معاهم فى المباريات الرسمية والودية ، العيب الوحيد اننا مش هنريح ومش هنلاقى ماتش سهل".

وتابع نجم منتخب مصر :"طريقنا معقول ومفيش طريق صعب وطريق سهل ، وعشان نوصل لأبعد نقطة لازم نقابل فرق قوية ، وكل نقطة هتفرق ، واحنا جاهزين ومستعدين وفرقتنا فيها خبرات وتجانس وحتى فى فترة توقف كورونا اشتغلنا فردياً مع مدربين أحمال ولما رجعنا الاتحاد نسق معانا خاصة فريقى الزمالك والاهلى ودلوقتى فورمتنا كويسة جدا وباذن الله نسعد المصريين".

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تقام مباريات كل مجموعة من المجموعات الثمانية بنظام الدوري من دور واحد حيث يلعب كل منتخب ثلاثة مباريات يصعد من كل مجموعة ثلاثة منتخبات إلي الدور الثاني وعددهم ٢٤ منتخبا بعدها سيتم دمج المنتخبات الثلاثة الأولي من المجموعتين الأولي مع الثانية في مجموعة واحدة تضم ٦ منتخبات في المجموعة الأولي وكذلك الثالثة مع الرابعة في المجموعة الثانية وبنفس الطريقة المنتخبات الثلاثة الأولي من المجموعة الخامسة مع المنتخبات الثلاثة الأولي من السادسة في المجموعة الثالثة والطريقة نفسها في المجموعة الرابعة التي تضم المنتخبات الثلاثة الأولي من المجموعتين السابعة والثامنة في مجموعة أخيرة وهي المجموعة الرابعة ليصبح لدينا ٤ مجموعات كل مجموعة تضم ٦ منتخبات تقام مبارياتها بنظام الدوري من دور واحد ولن تلعب الفرق التي صعدت من كل مجموعة ضد بعضها مرة أخري .

ويصعد منتخبان فقط من المجموعات الأربعة التي تتضمن ٢٤ منتخبا إلي دور ال ٨ الذي تقام مبارياته بخروج المغلوب ثم الدور قبل النهائي وأخيرا المباراة النهائية .

وتعد بطولة العالم في نسختها رقم "٢٧ " التي تنظمها مصر منفردة هي الأقوي بعد قرار الإتحاد الدولي لكرة اليد بزيادة عدد الدول المشاركة في النسخة الحالية من ٢٤ دولة إلي ٣٢ دولة منهم ١٧ دولة من أوروبا القارة الأقوي في عالم اللعبة حيث لم تخرج الكأس الذهبية من القارة العجوز منذ إنطلاق البطولة خلال العقود الستة الماضي .