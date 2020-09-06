عمرو رمزي يروي قصة طريفة جمعته بصديق له في حب وتشجيع الأهلي

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جدة - عمرو شويل كشف الفنان عمرو رمزى، عن قصة طريفة جمعته بأحد أصدقائه في المنصورة لمتابعة مباريات الأهلى في مدينة المنصورة من خلال بيت صديقه.
وقال عمرو رمزى في تصريحات لقناة الأهلى، إنه مشجع للنادى الأهلى وكان ينتظر مباريات الأهلى على استاد المنصورة بفارغ الصبر أيام ما كان المنصورة في الدورى الممتاز.
وأوضح عمرو رمزى أنه تعرف على شخص مخصوص لأنه ساكن أمام الاستاد من أجل مشاهدة المباراة من البلكونة المطلة على الاستاد، مبررا ذلك أنهم كانوا طلبة ويصعب عليهم شراء التذاكر أو صعوبة إيجادها.
يواجه نادى الأهلى غدا الاثنين، فريق حرس الحدود في إطار مباريات الأسبوع الخامس والعشرين من مسابقة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.
ويسعى الأهلى لمواصلة سلسلة الانتصارات في الدورى بعد الفوز على على وادي دجلة بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الـ24 من عمر الدوري، والاقتراب خطوة جديدة من حسم لقب المسابقة.
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