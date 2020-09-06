مصر تفوز بالبطولة العربية الافتراضية للتايكوندو

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جدة - عمرو شويل نجح منتخب التايكوندو في الفوز بالبطولة العربية الافتراضية الأولى للبومزا ، و التي أقيمت في الفترة من 25 أغسطس إلى 6 سبتمبر الجارى ، بعد تحقيق 10 ميداليات متنوعة ، بواقع 4 ذهبيات ، و 3 فضيات ، بالإضافة إلى 3 برونزيات ، وجاءت المغرب في المركز الثانى برصيد 9 ميداليات ، و تونس ثالثة بـ 5 ميداليات، بينما جاءت قطر رابعة برصيد 3 ميداليات فقط .
حقق الذهبيات هنا وليد عوض ، و جنة الله حامد ذهبية ، و شهد أسامة ذهبية ، و على بدر ذهبية ، وفيما يخص الفضيات فجاءت عن طريق هبة نديم ، و روان جاسر ، و أباء أحمد كامل ، سلمى خالد حسنى ، وعلى مستوى البرونزيات فحققها شيماء عزت ، و محمد عادل.
خضعت هداية ملاك لاعبة منتخب التايكوندو إلى عملية جراحية في اليد اليسرى ، عبارة عن إزالة للمسامير التي تم تركيبها لها ، بعد إصابتها خلال بطولة أمريكا المفتوحة ، التي أقيمت العام الماضى .
واحتفلت هداية ملاك خلال الأسابيع الماضية بزفافها على عبد الرحمن فايد لاعب الطائرة الشاطئية ، ونجحت هداية ملاك في التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية المقرر إقامتها بطوكيو 2021 ، وتلقى اتحاد التايكوندو خطابا من الاتحاد الدولى يفيد بتأكيد تأهل الرباعى هداية ملاك وسيف عيسى وعبد الرحمن وائل، ونور حسين إلى دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو 2021 ، بالإضافة الى ثنائى المنتخب البارالمبى ، سلمى على ومحمد الزيات ، حيث جاء تأهل الرباعى من خلال مشاركتهم فى منافسات البطولة الافريقية الأخيرة التى شارك بها اللاعبون.
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