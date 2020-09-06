شكرا لقرائتكم أحمد العجوز يستبعد باهر المحمدي من قائمة الإسماعيلى لمواجهة نادى مصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن أحمد العجوز المدرب العام للفريق والقائم باعمال مدير الكرة ، قائمة الفريق استعدادا لمواجهة نادى مصر فى مسابقة الدورى العام والمقرر لها غدا على ملعب ستاد الإسماعيلية فى تمام السادسة مساءاً بالجولة الخامسة والعشرين للمسابقة المحلية والتى شهدت استبعاد باهر المحمدى كابتن الفريق وجاءت كالتالى:

فى حراسة المرمي : محمد فوزى ومحمد مجدى.

خط الدفاع : أسامة ابراهيم – ابراهيم ابو اليزيد – محمد عمار – محمد نصر – محمود البدرى.

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خط الوسط :عماد حمدى – عمر الوحش – احمد مدبولى – نادر رمضان – عبد الرحمن مجدى – همام طارق – محمد مخلوف – محمود دونجا – مدحت فقوسة – بيكيتى سيلفا – محمد بيومى – محمد الشامى.

خط الهجوم : محمد حمدى ذكى – شيلونجو – حازم مرسى .

وجاء قرار مجلس إدارة النادى الإسماعيلى، برئاسة إبراهيم عثمان، بقبول اعتذار الثنائى أدهم السلحدار ومحمد محسن أبو جريشة عن استكمال مهمتهما بالفريق الأول والتعاقد مع مدير فنى أجنبى ومدرب أحمال أجنبى ليسدل الستار على رحلتهما مع الدراويش، بعدما قاد ا السلحدار وأبو جريشة الإسماعيلى فى ثلاث مباريات منذ رحيل الفرنسى جوميز، وحقق الفريق فى المباراة الأولى الفوز على طنطا بثلاثة أهداف مقابل هدف وخسر فى الثانية من الاتحاد السكندرى بثلاثة أهداف مقابل هدف، وأخيراً خسر أمام مصر المقاصة برباعية مقابل هدف.

ويحتل الإسماعيلي المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري، برصيد 27 نقطة، جمعهم من 23 لقاء، فاز في 7 وتعادل في 6 وخسر 10، وسجل الفريق 24 هدفًا، فيما استقبلت شباكه 32 هدفًا ولايزال لديه مباراة مؤجلة مع المصرى البورسعيدى.