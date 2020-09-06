شكرا لقرائتكم الزمالك يوافق على احتراف مصطفى محمد .. بشرط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف المهندس هاني زادة عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، عن موقف الثنائي يوسف إبراهيم "أوباما" وفرجاني ساسي من التجديد مع النادي، وقال زادة في تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر المذاع على راديو مصر: "نسير بخطوات احترافية شديدة في الفترة الحالية أكثر من السنوات الماضية، ملف تجديد اللاعبين مع المستشار مرتضى منصور، وأمير مرتضى المشرف العام على الكرة".

وواصل:" نسير بمبدأ السرية التامة، والقوام الأساسي لنادي الزمالك لن يتغير، ونسعى للمحافظة على كل اللاعبين، وسيتم الدفع أيضا بعدد من الناشئين، كل اللاعبين سيتم التجديد".

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وأضاف زادة: " لن يرحل أي لاعب من الزمالك، الكل سيتم تجديد عقده"، قائلا: "مصطفى محمد تم إبلاغه من جانب المستشار مرتضى لو وصل عرض رسمي بـ10 مليون يورو أي ما يساوي 180 مليون جنيه مصري ، سيتم الموافقة على احترافه رسميا".

وتابع زادة: "هناك لاعبين مصريين أسعارهم وصلت إلى مبالغ كبيرة وبالتالي مصطفى محمد مطلوب فيه مبلغ كبير للرحيل".

و كشف المهندس هاني زادة عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، موقف قضية محمود عبدالمنعم كهربا وقال زادة : "حتي يتم إلغاء عقوبة كهربا، لابد أن تكون هناك جلسة في المحكمة الرياضية الدولية، ويحضر الطرفين لمناقشة الأمر، وهذا لم يحدث حتى الآن" ، و الطعن على قرار عقوبة كهربا يتم إيقاف القرار لحين النظر في الأمر من جانب المحكمة الرياضية"و أعتقد أن القضية لازال أمامها 6 أشهر آخرى، حتى يتم إصدار قرار نهائي فيها".