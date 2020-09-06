شكرا لقرائتكم رئيس أسوان: اللاعبون تنازلوا عن رواتبهم من أجل الجهاز الفنى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طالب اللواء أحمد سليمان رئيس نادى أسوان ، الحكام بإستخدام تقنية الفار لإقرار العدالة فى المواجهات المقبلة لفريقه فى ظل صعوبة موقفه بالدوري ، وقال سليمان فى مداخلة هاتفية لبرنامج وان تو مع النجم حازم إمام عبر إذاعة أون سبورت إف إم :" والله ياجماعة احنا مش معترضين على الحكام وراضيين بالقرارات بس ياريت بس يكون فى عدالة وتطبيق الفار بشكل سليم عشان موقفنا صعب واحنا مش عايزين غير الحق ومش هنتكلم فى أى وضع عشان احنا بنحترم كل الناس وفى تواصل بينا وبين اتحاد الكرة عالطول".

ويضيف أحمد سليمان :"التحكيم خط أحمر قولت كدا لفرقتى وأنا عارف كدا بس لو أى خطأ من اللى حصل لأسوان كان فى مباراة للأهلى أو الزمالك كانت الدنيا هتقوم مش هتقعد ، واحنا الفريق الوحيد اللى بيلعب خارج أرضه وبشهادة الجميع بنلعب لأخر وقت بروح وبرجولة بشكر عليها كل اللاعبين ".

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وتابع رئيس نادى أسوان :"احنا كيان مش قليل وممثل للصعيد ، وعايزين العدل بس عشان ظروفنا صعبة أكبر لاعب عندى بياخد مليون جنيه هو الاثيوبى أوميد أوكرى باعتبار أنه لعب من قبل فى الدوري ، إنما باقى الفرقة مفيش لاعب عقده يزيد عن نصف مليون جنيه ، ولما فوزنا على المقاولون صرفنا مكافأة إجادة بسيطة للغاية ، ولما بنتعادل لا نصرف أى شىء للاعبين ، وهقول سر أنا وصلتنى فلوس للنادى فجمعت اللاعبين وقولتلهم تاخدوا مكافأت ولا نصرف للجهاز الفنى راتبه فقالوا لأ طبعا الجهاز ياخد راتبه عشان فاتحين بيوت وهما أولى مننا وبالفعل عملنا كدا".

ويضيف أحمد سليمان :"لولا أن الوزارة تكفلت بمعسكرنا فى القاهرة لم نكن نستطيع إكمال الموسم ، مواردنا قائمة على الإشتراكات وقاعة الأفراح وحمام السباحة وهما مغلقين بسبب كورونا وأرسلت خطاب لفتحهم بإعتبار أنهم مفتوحين فى القاهرة بالأندية عشان يدخلى مليون جنيه فى السنة من حمام السباحة ومبلغ كويس بردو من تأجير قاعة الأفراح بتساعدنى فى صرف الرواتب الشهرية للفرق المختلفة بالنادى التى وصلت لـ 650 ألف جنيه ولكن دون جدوى".

وأكمل :"حقيقى بشكر كل لاعبى أسوان وجهازهم الفنى إنهم رجالة ومكلمين فى الظروف دى وبإذن الله ربنا هيكرمنا فى اللى جاى".