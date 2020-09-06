شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يشترط 180 مليون جنيه للموافقة على احتراف مصطفى محمد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المهندس هانى زادة، عضو مجلس إدارة نادى الزمالك، موقف الثنائى يوسف إبراهيم "أوباما" وفرجانى ساسى من التجديد مع النادى، وقال زادة فى تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر المذاع على راديو مصر، "نسير بخطوات احترافية شديدة فى الفترة الحالية أكثر من السنوات الماضية، ملف تجديد اللاعبين مع المستشار مرتضى منصور وأمير مرتضى المشرف العام على الكرة".

وأضاف زادة، "نسير بمبدأ السرية التامة، والقوام الأساسى لنادى الزمالك لن يتغير، ونسعى للمحافظة على كل اللاعبين، وسيتم الدفع أيضاً بعدد من الناشئين، كل اللاعبين سيتم التجديد لهم".

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وأكد زادة أنه لن يرحل أى لاعب من الزمالك، الكل سيتم تجديد عقده"، قائلا، "مصطفى محمد تم إبلاغه من جانب المستشار مرتضى منصور أنه لو وصل عرض رسمى بـ10 ملايين يورو، ما يعادل 180 مليون جنيه مصرى، سيتم الموافقة على احترافه رسميا".

وأضاف زاد، "هناك لاعبون مصريون أسعارهم وصلت إلى مبالغ كبيرة وبالتالى مصطفى محمد مطلوب فيه مبلغ كبير للرحيل".

من ناحية أخرى، كشف المهندس هاني زادة، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، موقف قضية محمود عبدالمنعم كهربا قائلا، "حتى يتم إلغاء عقوبة كهربا، لابد أن تكون هناك جلسة فى المحكمة الرياضية الدولية، ويحضر الطرفان لمناقشة الأمر، وهذا لم يحدث حتى الآن"، و الطعن على قرار عقوبة كهربا يتم إيقاف القرار لحين النظر في الأمر من جانب المحكمة الرياضية"و أعتقد أن القضية مازال أمامها 6 أشهر أخرى، حتى يتم إصدار قرار نهائي فيها".