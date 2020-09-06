شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يستضيف بطولة شمال أفريقيا للكاراتيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر اتحاد الكاراتيه، برئاسة محمد الدهراوى، إقامة منافسات بطولة شمال أفريقيا وان زون، التى تقام بمصر فى فبراير المقبل، بعد موافقة الاتحاد الأفريقى للكاراتيه على طلب الاتحاد، بنادى الاتحاد السكندرى بمحافظة الإسكندرية.

وقام محمد الدهراوى ومعه عدد من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد بزيارة تفقدية للهيئات الرياضة بالإسكندرية، منها النادى الأولمبى، ومركز شباب سموحة، وكذلك نادى الاتحاد السكندرى.

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وكان الاتحاد المصري للكاراتيه تلقى موافقة وزارة الشباب والرياضة على استضافة البطولة مع الاستعداد لها بالشكل الذى يليق باسم مصر و البطولات التى تنظمها فى مختف الألعاب .

وكان مسئولو اتحاد الكاراتيه، برئاسة محمد الدهراوى، خاطبوا نظراءهم بوزارة الشباب والرياضة، لموافقة الوزارة على إقامة البطولة الأفريقية للكبار والناشئين والشباب، والتى تستضيفها مصر بسفح الأهرامات، دعما للسياحة، وتشجيعا لها، وللمعالم السياحية بمصر، والتى تقام أغسطس من العام المقبل، حيث إن موافقة الوزارة خطوة أولى قبل مخاطبة باقى الجهات المختصة للبدء فى إجراءات باقى الموافقات من الوزارات المختصة.

وتشارك منتخبات الكاراتيه فى عدة بطولات، فى شهر مارس المقبل تقام بطولتى البحر الأبيض المتوسط بقبرص، والبريمرليج بأذربيجان، وبالانتقال إلى شهر أبريل المقبل فتقام بطولة واحدة للدورى العالمى بالمغرب، وفى شهر مايو يقام بطولة دورى الشباب والذى يقام بقبرص.نظيره المصرى باستضافة منافسات البطولة.