شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تتوج بالبطولة العربية الافتراضية للتايكوندو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح منتخب التايكوندو فى الفوز بالبطولة العربية الافتراضية الأولى للبومزا، التى أقيمت فى الفترة من 25 أغسطس إلى 6 سبتمبر الجارى، بعد تحقيق 10 ميداليات متنوعة، بواقع 4 ذهبيات، و 3 فضيات، بالإضافة إلى 3 برونزيات، وجاء المغرب فى المركز الثانى برصيد 9 ميداليات، وتونس ثالثة بـ 5 ميداليات، بينما جاءت قطر رابعة برصيد 3 ميداليات فقط

وحقق الذهبيات هنا وليد عوض، وجنة الله حامد، وشهد أسامة، وعلى بدر، وفيما يخص الفضيات فجاءت عن طريق هبة نديم، وروان جاسر، وأباء أحمد كامل، سلمى خالد حسنى، وعلى مستوى البرونزيات فحققها شيماء عزت، ومحمد عادل.

وخضعت هداية ملاك لاعبة منتخب التايكوندو لعملية جراحية في اليد اليسرى، عبارة عن إزالة للمسامير التي تم تركيبها لها ، بعد إصابتها خلال بطولة أمريكا المفتوحة ، التي أقيمت العام الماضى .

واحتفلت هداية ملاك خلال الأسابيع الماضية بزفافها على عبد الرحمن فايد لاعب الطائرة الشاطئية ، ونجحت هداية ملاك في التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية المقرر إقامتها بطوكيو 2021 ، وتلقى اتحاد التايكوندو خطابا من الاتحاد الدولى يفيد بتأكيد تأهل الرباعى هداية ملاك وسيف عيسى وعبد الرحمن وائل، ونور حسين إلى دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو 2021 ، بالإضافة الى ثنائى المنتخب البارالمبى ، سلمى على ومحمد الزيات ، حيث جاء تأهل الرباعى من خلال مشاركتهم فى منافسات البطولة الافريقية الأخيرة التى شارك بها اللاعبون.