شكرا لقرائتكم خبر عن صن دوانز يكشف موقفه من بيع سيرينو للأهلى فى الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف خالد على، منسق فريق صن داونز الجنوب أفريقي، أن جاستون سيرينو جناح الفريق باقٍ فى الفريق حتى 2025 بعد تمديد عقده مؤخرًا، مؤكداً أنه حال رغبة الأهلى فى التعاقد معه سيكون عليه التفاوض مباشرة مع النادى.

وقال خالد على، فى تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر المذاع على راديو مصر، "صن داونز فاز بأصعب دورى هذا الموسم، كان هناك فارق 17 نقطة مع كايزر تشيفز، فى ظل انشغال الفريق بمباريات دورى الأبطال، لعبنا 11 مباراة فى 30 يوما، ولدينا مباراة نهائية السبت المقبل فى بطولة أخرى، وخرجنا من البطولة الأفريقية أمام الأهلي".

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وأضاف على، "صن داونز كان يطمح للفوز بالدورى، ولم يفقد الأمل، وقبل لقاء الأمس كان هناك فارق، وفى الشوط الأول أضعنا ركلة جزاء، ثم سجلنا 3 أهداف فى الشوط الثانى بينما تعادل كايزر تشيفز فى المباراة الثانية".

وحول موقف الأوروجويانى جاستون سيرينو من الانتقال للنادى الأهلي، قال منشق النادى، "نحن فى زمن الاحتراف كل شىء وارد، منذ 3 أو 4 أشهر كانت هناك أحاديث شفهية قبل تجديد عقده، ثم نجح النادى فى تمديد العقد حتى 2025"، وفى حال رغبة الأهلي يتم التفاوض مباشرة مع صن داونز".

وأضاف خالد على، "صن داونز لديه مفاوضات مع بعض اللاعبين العرب من الجزائر والمغرب، ولن أفصح عن الأسماء، لأننى أقوم بالتفاوض حاليا".