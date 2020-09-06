شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. الطلائع يهزم الزمالك بثلاثية فى الدور الأول للدورى قبل مباراة الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستضيف الزمالك نظيره طلائع الجيش فى الثامنة والنصف مساء اليوم، الأحد، باستاد القاهرة الدولى ضمن مواجهات الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، ويدخل الفارس الأبيض مباراة الليلة منتشياً بفوزه على بيراميدز بهدفين دون رد فى الجولة الأخيرة للمسابقة في المقابل تعادل طلائع الجيش مع أسوان سلبياً في إطار مباريات نفس الجولة.

وتمكن طلائع الجيش من الفوز على الزمالك بمواجهة الدور الأول لدوري هذا الموسم بثلاثة أهداف مقابل هدفين بالجولة الثامنة للمسابقة، فى اللقاء الذى جمع بينهما باستاد السويس الجديد، وسجل ثلاثية الطلائع محمد شحاتة وناصر منسى وأحمد سمير، بينما أحرز هدفى الفريق الأبيض مصطفى محمد وكريم بامبو.

ويحتل الزمالك المركز الثانى بجدول ترتيب الدوري برصيد 48 نقطة بعد خوضه 24 مباراة فاز في 14 لقاء وتعادل في 6 مواجهات وخسر 4 مباريات وسجل لاعبوه 32 هدفاً وتلقت شباكه 17 هدفاً علماً بأنه سيتم خصم 3 نقاط من رصيد الفريق الأبيض بنهاية الموسم لعدم حضوره مباراة القمة مع الأهلى بالدور الأول، وفى المقابل يحتل طلائع الجيش المركز الثانى عشر برصيد 26 نقطة بعد أن لعب 24 مباراة فاز في 5 لقاءات وتعادل في 11 وخسر 8 مباريات وسجل لاعبوه 23 هدفاً وتلقت شباكه 29 هدفاً.

ومن المتوقع أن يخوض الزمالك اللقاء بتشكيل مكون من: محمود جنش في حراسة المرمى، أحمد عيد ومحمود علاء ومحمد عبد الغنى وعبد الله جمعة في خط الدفاع، طارق حامد وفرجاني ساسي وأمامهما أحمد زيزو وأوباما وأشرف بن شرقي في خط الوسط، مصطفى محمد في خط الهجوم.

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فيما يبدو التشكيل المتوقع للطلائع أمام الزمالك مكونا من: محمد بسام، خالد سطوحي، علي الفيل، محمد ناصف، عبد الرحمن زولا، محمد شحاته، مهند لاشين، احمد داوودا، كريم طارق، أحمد سمير، ناصر منسى.