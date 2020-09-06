شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس أسوان يكشف عن تنازل اللاعبين عن رواتبهم من أجل الجهاز الفنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب اللواء أحمد سليمان، رئيس نادى أسوان، الحكام باستخدام تقنية الفار لإقرار العدالة فى المواجهات المقبلة لفريقه فى ظل صعوبة موقفه بالدورى، وقال سليمان فى مداخلة هاتفية لبرنامج وان تو مع النجم حازم إمام عبر إذاعة أون سبورت إف إم، "والله ياجماعة إحنا مش معترضين على الحكام وراضيين بالقرارات، بس ياريت بس يكون فى عدالة وتطبيق الفار بشكل سليم عشان موقفنا صعب وإحنا مش عايزين غير الحق ومش هنتكلم فى أى وضع عشان إحنا بنحترم كل الناس وفى تواصل بينا وبين اتحاد الكرة عالطول".

وأضاف أحمد سليمان، "التحكيم خط أحمر قلت كدا لفرقتى وأنا عارف كدا بس لو أى خطأ من اللى حصل لأسوان كان فى مباراة للأهلى أو الزمالك كانت الدنيا هتقوم مش هتقعد، وإحنا الفريق الوحيد اللى بيلعب خارج أرضه وبشهادة الجميع بنلعب لآخر وقت بروح وبرجولة بشكر عليها كل اللاعبين.

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وتابع رئيس نادى أسوان ، "إحنا كيان مش قليل وممثل للصعيد، وعايزين العدل بس عشان ظروفنا صعبة أكبر لاعب عندى بياخد مليون جنيه هو الإثيوبى أوميد أوكرى، باعتبار أنه لعب من قبل فى الدورى، إنما باقى الفرقة مفيش لاعب عقده يزيد عن نصف مليون جنيه، وعندما فزنا على المقاولون صرفنا مكافأة إجادة بسيطة للغاية، وبعد التعادل لا نصرف أى شىء للاعبين، وهقول سر أنا وصلتنى فلوس للنادى فجمعت اللاعبين وقولتلهم تاخدوا مكافآت ولا نصرف للجهاز الفنى راتبه؟، فقالوا لأ طبعا الجهاز ياخد راتبه عشان فاتحين بيوت وهما أولى مننا، وبالفعل عملنا كدا".

وأضاف أحمد سليمان، "لولا أن الوزارة تكفلت بمعسكرنا فى القاهرة لم نكن نستطيع استكمال الموسم، مواردنا قائمة على الاشتراكات وقاعة الأفراح وحمام السباحة، وهما مغلقين بسبب كورونا وأرسلت خطابا لفتحهم باعتبار أنهم مفتوحين فى القاهرة بالأندية عشان يدخلى مليون جنيه فى السنة من حمام السباحة ومبلغ كويس بردو من تأجير قاعة الأفراح بتساعدنى فى صرف الرواتب الشهرية للفرق المختلفة بالنادى التى وصلت لـ 650 ألف جنيه ولكن دون جدوى".

وتابع رئيس أسوان، "حقيقى بشكر كل لاعبى أسوان وجهازهم الفنى إنهم رجالة ومكلمين فى الظروف دى وبإذن الله ربنا هيكرمنا فى اللى جاى".