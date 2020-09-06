شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حسن يكشف مفاجأة فى عقد رمضان صبحى مع بيراميدز وهوية حرامى الكؤوس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أحمد حسن، قائد منتخب مصر السابق، أن بيراميدز سيقدم رمضان صبحى بشكل رسمى غدا، الاثنين، بعد حسم صفقة انتقاله من نادى هدرسفيلد الإنجليزى، وأضاف الصقر، فى تصريحات عبر برنامجه "ملعب الصقر" المذاع عبر راديو مصر، "قد يكون عقد رمضان صبحي لمدة 5 مواسم بضعف المقابل المالى الذى كان سيتقاضاه عن المواسم الثلاثة".

وأضاف أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق، عن فقدان كأس الأمم الأفريقية من داخل اتحاد كرة القدم، "كأس أفريقيا اختفت بعد حريق الجبلاية عام 2013، تم سرقة الكأس، ولماذا فتح الموضوع بعد كل هذه السنوات، والبعض ادعى وجود الكأس عندى، وتم التواصل معى من جانب محمد فضل عضو اللجنة الخماسية".

وتابع "الصقر"، "هناك جزء من تصفية الحسابات، ويجب أن أوضح الصورة كاملة بعد الأقاويل التى خرجت خلال الساعات الماضية، لا يوجد شىء اسمه نسخة أصلية فى اتحاد كرة القدم، كل النسخ الموجودة ليست "أصلية"، الاتحاد الأفريقى يقوم بتصميم تلك النسخ من الكؤوس فى إيطاليا، وليست ذهباً كما يشاع، هى فقط مطلية بماء الذهب"، وأتحدى أن يذكر أحد أن هناك نسخة أصلية فى اتحاد كرة القدم، هذه الكأس يتم صناعتها فى إيطاليا مقابل ألف أو ألفى يورو (30 ألف جنيه مصري)".

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وأكد أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق عن سبب إثارة موضوع فقدان كأس أمم أفريقيا، على الرغم من مرور عشر سنوات على تتويج المنتخب الوطنى بهذه البطولة قائلا، "لماذا لم يحدث جرد، رغم وجود أكثر من مجلس لإدارة اتحاد كرة القدم، أتحدى أن يعرف واحد منهم النسخة الأصلية من المقلدة، النسخ الموجودة يتركها الاتحاد الأفريقى لكل اتحاد يتوج باللقب والنسخ الموجودة ليست أصلية وأنا من حملت تلك الكؤوس.

وأشار عميد لاعبى العالم إلى أن "فيفا" خاطب اللجنة الخماسية بشكل شديد اللهجة من أجل إقامة الانتخابات قبل نهاية نوفمبر، مع ضرورة أن تقوم اللجنة بكافة المهام الخاصة بذلك، وهل موضوع خطاب الفيفا له علاقة بإثارة موضوع فقدان كأس أمم أفريقيا فى الوقت الحالى".

وتابع حسن، "بعض أعضاء اللجنة الخماسية جلسوا مع المهندس هانى أبوريدة لبحث ما سيفعلونه بعد خطاب الفيفا لبدء إجراء الانتخابات"، وأتمنى أن ينهى أعضاء اللجنة مهام عملهم بشكل جيد، وتسليم الاتحاد".