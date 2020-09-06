الامارات | كهربا يصعق الأهلي المصري مجدداً بـ "فيديو مسرب".. ويخضع للتحقيق

شكرا لقرائتكم خبر عن كهربا يصعق الأهلي المصري مجدداً بـ "فيديو مسرب".. ويخضع للتحقيق والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انتشر عبر منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية مقطع فيديو للاعب الأهلي المصري محمود كهربا يتبادل خلاله الشتائم مع أحد الأشخاص خلال مشاجرة في الشارع، الأمر الذي أثار حفيظة جمهور ناديه لاسيما أن المشهد يأتي بعد أيام من واقعة اشتباكه مع زميله في الفريق حارس المرمى محمد الشناوي وترتب على ذلك تغريمه مليون جنيه!.

وردّ كهربا على الفيديو المسرب، بمقطع آخر نشره على حسابه الشخصي في "إنستغرام" يظهر فيه إلى جانب والدته في المنزل، مؤكداً أن "الفيديو قديم"، وعلّق عليه قائلاً: "أنا في البيت مع ست الحبايب، مش عايزكم تقلقوا عليّ"، مضيفاً: "كل اللي عنده حاجة قديمة هيطلعها دلوقتي، ما هي فرصة بقى، ولكن لكل حدث حديث".

من جهتها، كشفت صحيفة "الوطن" المصرية عن تحقيق يجريه مدير الكرة بالأهلي سيد عبدالحفيظ مع كهربا لمعرفة حقيقة توقيت الفيديو المسرب والذي أغضب إدارة النادي.

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وكان لاعب الزمالك السابق محمود كهربا قد انتقل إلى الأهلي لكنه تعرض للإيقاف الإداري حتى نهاية الموسم بسبب سلوكه الخارج عن النص خلال مباراة قطبي الكرة المصرية في مباراة السوبر، وامتدت أزمات كهربا بعدها بعدما قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم تغريمه مليوني دولار بسبب انتقاله للأهلي دون موافقة الزمالك، قبل أن تغرمه إدارة القلعة الحمراء بمبلغ مليون جنيه لتطاوله على الحارس الشناوي قبل بدء تدريب الأربعاء الماضي.

يذكر أن كهربا غادر إلى منزله عقب انتهاء المران لكنه حرص على العودة مرة أخرى إلى مقر النادي، ليقدم اعتذاره، كما شدد على احترامه الكامل لقواعد وضوابط النادي، وتقديره لكل منظومة العمل في الفريق الأول، سواء الجهاز الفني، أو الإداري، أو زملائه اللاعبين، بحسب بيان النادي الأهلي.

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