الامارات | "كاف" مستعد للتعاون مع الاتحاد المصري بعد سرقة كؤوس قارية

شكرا لقرائتكم خبر عن "كاف" مستعد للتعاون مع الاتحاد المصري بعد سرقة كؤوس قارية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) اليوم الأحد أنه علي إستعداد للتعاون مع الاتحاد المصري فيما يتعلق بفقدان بعض الكؤوس القارية من مقر الاتحاد.

وذكر كاف في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر" اليوم الأحد: "تلقى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم التقارير الصادمة حول فقدان الكؤوس الخاصة بكأس الأمم الإفريقية من مقر الاتحاد المصري لكرة القدم".

وأضاف: "أبوابنا مفتوحة لدعم الاتحاد المصري لتعويض هذه التذكارات التي لا تقدر بثمن".

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وأوضح اتحاد الكره المصري في بيان رسمي: "في إطار التطوير الذي يقوم به الاتحاد المصري لكرة القدم حاليا لمقره الرئيس ومن بينه تحويل المدخل إلى متحف مصغر للكرة المصرية، فوجئت إدارة الاتحاد بعدم وجود عدد من الكؤوس القديمة في مخازن الاتحاد التي كان من المفترض أن يتم الاستعانة بها في عملية التطوير".

وأضاف: "تجرى حاليا تحقيقات للتأكد من مصير هذه الكؤوس القديمة وهل نجت من عملية حريق ونهب مقر الاتحاد في عام 2013 لدى الهجوم عليه من مجموعات الألتراس ، أم راحت ضمن الخسائر التي نجمت عما تعرض إليه المبنى في هذه الواقعة".

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