شكرا لقرائتكم خبر عن «الشباب والرياضة» تطلق شعلة أولمبياد الطفل المصري بمشاركة 60 ألف طليع وطليعة غداً والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تطلق وزارة الشباب والرياضة شعلة أوليمبياد الطفل المصري في نسخته الثانية في السابعة مساء غد الاثنين على مستوى جميع محافظات الجمهورية إيذاناً ببدء منافسات الأوليمبياد في ظل استئناف النشاط الشبابي والرياضي والالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

يشارك في منافسات الأوليمبياد في موسمه الثاني 60 ألفًا و702 طليع وطليعة في الفئة العمرية من 12 حتى 15 عاماً، ويتنافس المشاركون في ألعاب «كرة القدم خماسى، كرة السلة، كرة طائرة) بنات وبنين وكرة يد بنين، وفي الألعاب الفردية تشمل ألعاب قوى (100م عدو / وثب طويل / دفع جلة) بنين / بنات، وتنس طاولة (فردى- زوجى) بنين / بنات، وكاراتيه بنين / بنات، وتايكوندو بنين / بنات.

ومن المقرر أن تنطلق المنافسات الأولية بأوليمبياد الطفل المصري على مستوى كل محافظة على حدة بدءًا من بعد غد الثلاثاء حتى يوم 19 سبتمبر الجاري يليها المنافسات في الأسبوع الأخير من شهر سبتمبر على المستوى الإقليمي بمحافظات «الجيزة، المنوفية، القليوبية، الإسكندرية، دمياط، الإسماعيلية، سوهاج، الأقصر» حيث تضم كل محافظة مجموعة من المتنافسين من عدد من المحافظات.

وتقام التصفيات النهائية للأوليمبياد خلال شهر أكتوبر المقبل بمركز شباب الجزيرة والمركز الأوليمبي بالمعادى لتحديد الفائزين بالمراكز الأولى بكل لعبة على مستوى الجمهورية.

وأوضح الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أنه قد تم تدشين أوليمبياد الطفل المصري كمحاكاة لدورة الألعاب الأوليمبية للمساهمة في نشر الرياضة بين أوساط النشء كفئة عمرية تستهدفها الأوليمبياد والعمل على ترسيخ الاعتزاز بالهوية المصرية لديهم، بالإضافة إلى اكتشاف المواهب الناشئة منهم في مختلف الألعاب الرياضية.

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