شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من «كاف» على اختفاء كأس الأمم الأفريقية من مقر اتحاد الكرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علق الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، اليوم الأحد، على اختفاء بعض الكؤوس من مقر اتحاد الكرة المصري، وفي مقدمتها كأس الأمم الأفريقية.

وكتب الحساب الرسمي لـ«كاف» على «تويتر»: «تلقى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم التقارير الصادمة حول فقدان الكؤوس الخاصة بكأس الأمم الأفريقية من مقر الاتحاد المصري لكرة القدم. أبوابنا مفتوحة لدعم الاتحاد المصري لتعويض هذه التذكارات التي لا تقدر بثمن».

وكان الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أعلن تشكيل لجنة موسعة فنية وقانونية ورقابية، ستتواجد في اتحاد الكرة خلال ساعات، للتحقيق في أزمة اختفاء الكؤوس والميداليات، فيما أعلن اتحاد الكرة فتح تحقيق عاجل في ملابسات واقعة اختفاء عدد من الكؤوس والميداليات من مقر الجبلاية.