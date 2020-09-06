شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة عن إمكانية تنظيم كأس العالم لكرة القدم: نخطط وقادرون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن مصر بإمكانها تنظيم أكبر البطولات، وذلك بعد نجاحها في استضافة الأحداث المهمة خلال الفترة الماضية.

وتابع «صبحي»، في تصريحات إذاعية مع الإعلامي أحمد شوبير، ردًا على سؤال حول إمكانية استضافة مصر بطولة كأس العالم لكرة القدم: «من أول ما توليت الملف، أحلم بهذا الموضوع. في أول مؤتمر صحفي عملته قولت لماذا لا ننظم أكبر البطولات، خاصة أن لدينا كل الإمكانيات، ونمتلك العقول والملاعب والطرق والفنادق، والحمدلله ربنا كريم وجاب لنا أكثر من حاجة نجرب فيها ونشوف نفسنا».

وأضاف: «ليه مانحلمش بشكل أكبر، أكيد لازم نتعاون مع الاتحاد المصري لكرة القدم، علشان نشوف ونجهز نفسنا على أقرب حاجة نقدر نقدم فيها، أو اللجنة الأوليمبية، مع إن ده هايكون بعيد لكن لازم نخطط له من دلوقتي حتى لو هانكون إحنا مش موجودين».