شكرا لقرائتكم وليد أبو سريع مديرا فنيا لسيدات سلة الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر نادى الزمالك إسناد مهمة تدريب الفريق الأول لكرة السلة سيدات إلى وليد أبو سريع لاعب الزمالك السابق ، خلفا لمصطفى هدهود الذى تقدم بإستقالته نظرا لانشغاله بمهام أخرى وهى توليه إدارة صالة الشباب و الرياضة بأكتوبر .

تولي أبو سريع تدريب عدة فرق منها سلة الجزيرة 18 سنة بنات ، وفريق الزمالك 18 سنة شباب ، وفريق سلة الزهور والذى حقق معه المركز الثانى وفضية بطولة القاهرة ، والمركز الخامس في بطولة الجمهورية ، كما تولى تدريب فريق طلائع الجيش ، إضافة إلى علمه كمعلق على مباريات كرة السلة .

ومن المقرر أن يقود وليد أبو سريع تدريب فريق سيدات سلة الزمالك اليوم ، بمقر القلعة البيضاء بميت عقبة .

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فى سياق متصل ، أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصرى لكرة السلة برئاسة أحمد كامل عن مواعيد مواجهات دور قبل النهائى من بطولة دورى السوبر المصري موسم 2019-2020.

لمنافسات السيدات ووصل إلى الدور نصف النهائي فرق الأهلى والشمس وهليوبوليس وسبورتنج وتقام المنافسات بنظام الأفضل من 3 ، best of 3 وكشفت لجنة المسابقات باتحاد السلة عن أيام ومواعيد مباريات دور قبل النهائي الذي يقام خلال شهر سبتمبر الجارى على صالة الشباب والرياضة بـ 6 أكتوبر.

وتقام المباريات أيام السبت والاثنين والأربعاء الموافقين 5 و 7 و 9 سبتمبر الجارى في تمام الساعة الرابعة والسادسة وكانت لجنة المسابقات باتحاد السلة .