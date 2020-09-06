التشكيل المتوقع لـ الزمالك ضد طلائع الجيش فى موقعة الدوري الليلة

جدة - عمرو شويل الزمالك ضد طلائع الجيش

الزمالك ضد طلائع الجيش

الزمالك ضد طلائع الجيش

يواجه الزمالك نظيره طلائع الجيش في الثامنة والنصف من مساء اليوم، الأحد، على استاد القاهرة الدولى ضمن مواجهات الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة لن تخلو من الإثارة والندية كعادة لقاءات الفريقين في السنوات الأخيرة ، يدخل الزمالك هذا اللقاء وفى رصيده 48 نقطة يحتل بها المركز الثاني بعد أن لعب 24 مباراة فاز فى 14 وتعادل فى 6 وخسر 4 وسجل 32 هدفاً وعليه 17.فى المقابل طلائع الجيش فى المركز الثاني عشر برصيد 26 نقطة من 24 مباراة أيضاً حسم 5 منها لصالحه وتعادل في 11 وخسر 8 وأحرز 23 هدفاً مقابل 29 في شباكه.

ومن المتوقع أن يخوض الزمالك اللقاء بتشكيل مكون من: محمود جنش في حراسة المرمى، أحمد عيد ومحمود علاء ومحمد عبد الغنى وعبد الله جمعة في خط الدفاع، طارق حامد وفرجاني ساسي وأمامهما أحمد زيزو وأوباما وأشرف بن شرقي في خط الوسط، مصطفى محمد في خط الهجوم.



التشكيل المتوقع لـ الزمالك ضد طلائع الجيش

الزمالك ضد طلائع الجيش

فاز الزمالك على بيراميدز في الجولة السابقة (2 – 0) وهو الانتصار الخامس له منذ استئناف الدوري مقابل تعادلين وخسارة واحدة أمام المقاولون في الجولة 22.