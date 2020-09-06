التشكيل المتوقع لـ الزمالك ضد طلائع الجيش فى موقعة الدوري الليلة

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جدة - عمرو شويل الزمالك ضد طلائع الجيشيواجه الزمالك نظيره طلائع الجيش في الثامنة والنصف من مساء اليوم، الأحد، على استاد القاهرة الدولى ضمن مواجهات الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة لن تخلو من الإثارة والندية كعادة لقاءات الفريقين في السنوات الأخيرة ، يدخل الزمالك هذا اللقاء وفى رصيده 48 نقطة يحتل بها المركز الثاني بعد أن لعب 24 مباراة فاز فى 14 وتعادل فى 6 وخسر 4 وسجل 32 هدفاً وعليه 17.
الزمالك ضد طلائع الجيشفى المقابل طلائع الجيش فى المركز الثاني عشر برصيد 26 نقطة من 24 مباراة أيضاً حسم 5 منها لصالحه وتعادل في 11 وخسر 8 وأحرز 23 هدفاً مقابل 29 في شباكه.
الزمالك ضد طلائع الجيش
ومن المتوقع أن يخوض الزمالك اللقاء بتشكيل مكون من: محمود جنش في حراسة المرمى، أحمد عيد ومحمود علاء ومحمد عبد الغنى وعبد الله جمعة في خط الدفاع، طارق حامد وفرجاني ساسي وأمامهما أحمد زيزو وأوباما وأشرف بن شرقي في خط الوسط، مصطفى محمد في خط الهجوم.
التشكيل المتوقع لـ الزمالك ضد طلائع الجيش
الزمالك ضد طلائع الجيشفاز الزمالك على بيراميدز في الجولة السابقة (2 – 0) وهو الانتصار الخامس له منذ استئناف الدوري مقابل تعادلين وخسارة واحدة أمام المقاولون في الجولة 22.
الزمالك ضد طلائع الجيشبينما اكتفى طلائع الجيش بالتعادل السلبي مع ضيفه أسوان في الجولة الماضية وهو التعادل الثالث للفريق بعد عودة الدوري مقابل انتصارين على طنطا والإنتاج الحربي بهدف دون مقابل
الزمالك ضد طلائع الجيش
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