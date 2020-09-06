شكرا لقرائتكم البرتغال تعبر كرواتيا برباعية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - استهل منتخب البرتغال حملة الدفاع عن لقب بطولة دوري الأمم الأوروبي لكرة القدم بفوز مثير على ضيفه منتخب كرواتيا 4 /1 اليوم السبت في الجولة الأولى من مباريات المستوى الثالث بالمجموعة الأولى للبطولة.

وفي مباراة أخرى بنفس المجموعة تغلب منتخب فرنسا على مضيفه منتخب السويد 1 - صفر. وعلى ملعب الدراغاو، أنهى منتخب البرتغال الشوط الأول متقدما بهدف سجله جواو كانسيلو في الدقيقة 41.

وأضاف دييغو جوتا الهدف الثاني في الدقيقة 58، وتكفل جواو فيليكس بالهدف الثالث في الدقيقة 70. وتكفل برونو بيتكوفيتش بالهدف الوحيد لمنتخب كرواتيا في الوقت بدل الضائع، وبعدها مباشرة سجل أندريه سيلفا رابع أهداف البرتغال.

وتصدر منتخب البرتغال المجموعة الأولى برصيد ثلاث نقاط بفارق الأهداف عن فرنسا.