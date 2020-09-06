مصور خناقة كهربا عاريًا يروى التفاصيل: ناس شتمت الأهلى.. وأول رد اللاعب

كشف مصور الفيديو الشهير الذى ظهر فيه كهربا نجم النادى الأهلى شبه عارٍ أثناء تشاجره مع آخرين وسط الشارع تفاصيل الواقعة موضحا أنه يدعى حسن لوسكا، وأن الفيديو تم تصويره قبل شهرين تقريبا .

وقال "لوسكا"، فى مقطع فيديو نشره على صفحته بـ"فيس بوك": "الناس استفزت كهربا وغلطوا فى النادى الأهلى وهو مستحملش الكلام، والموضوع ده قديم ومن شهرين وأنا اللى مصور الفيديو، ومعايا النسخة بتاريخها".

وتابع: "لما الموضوع تطور بعدما شدوا التيشيرت بتاع كهربا وقطعوه، فقام كهربا بخلع التيشيرت لأن هم وصلوه لكده". حسبما نشر موقع "مبتدأ".

وكان محمود عبد المنعم "كهربا" جناح النادى الأهلى، قد رد على مقطع فيديو تم تداوله يظهر مشاجرته مع بعض الأشخاص بأحد الشوارع، مؤكدًا أن مقطع الفيديو قديم وأنه متواجد حاليًا مع والدته بمنزله.

وقال كهربا عبر حسابه الشخصى بـ"فيس بوك": "أنا فى البيت مع ست الحبايب.. مش عايزكم تقلقوا عليا.. كل اللى عنده حاجة قديمة هيطلعها دلوقتى".

فى أول رد على الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعى ويظهر فيه محمود عبدالمنعم "كهربا" جناح النادى الأهلى، عاريا ويتشاجر مع أخرين نشر اللاعب فيديو جديدا عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، صباح اليوم الأحد، يؤكد فيه تواجده بمنزله.

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كتب كهربا عبر حسابه الشخصى : "أنا فى البيت مع ست الحبايب مش عايزكم تقلقوا عليا كل اللى عنده حاجة قديمة هيطلعها دلوقتى".

وأضاف: "ما هى فرصة بقى ولكن لكل حدث حديث، بسم الله الرحمن الرحيم وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ ۖ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ صدق الله العظيم، حسبنا الله ونعم الوكيل".

ورد كهربا على فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعى، منسوب له، أثناء وقوع مشادة بأحد الشوارع فى مصر، موضحاً أنه فيديو قديم، وأنه يتواجد بمنزله برفقة والدته فى الوقت الحالى. حسبما نشر موقع "مبتدأ".

وفى وقت سابق، قرر سيد عبدالحفيظ، فرض غرامة قدرها مليون جنيه ضد محمود كهربا، بسبب ما بدر منه، فى مقر النادى الأهلى بالجزيرة، وأعلن محمود كهربا، تقبله الغرامة الضخمة التى تم فرضها عليه، وحرص على الاعتذار لزملائه ووعدهم بعدم تكرار الأمر.