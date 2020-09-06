كهربا يظهر في فيديو عاريًا ويتشاجر مع آخرين.. وأول رد من جناح النادى الأهلى: «اللى عنده حاجة هيطلعها دلوقتى»

فى أول رد على الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعى ويظهر فيه محمود عبدالمنعم "كهربا" جناح النادى الأهلى، عاريا ويتشاجر مع أخرين نشر اللاعب فيديو جديدا عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، صباح اليوم الأحد، يؤكد فيه تواجده بمنزله.

كتب كهربا عبر حسابه الشخصى : "أنا فى البيت مع ست الحبايب مش عايزكم تقلقوا عليا كل اللى عنده حاجة قديمة هيطلعها دلوقتى".

وأضاف: "ما هى فرصة بقى ولكن لكل حدث حديث، بسم الله الرحمن الرحيم وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ ۖ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ صدق الله العظيم، حسبنا الله ونعم الوكيل".



ورد كهربا على فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعى، منسوب له، أثناء وقوع مشادة بأحد الشوارع فى مصر، موضحاً أنه فيديو قديم، وأنه يتواجد بمنزله برفقة والدته فى الوقت الحالى. حسبما نشر موقع "مبتدأ".

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وفى وقت سابق، قرر سيد عبدالحفيظ، فرض غرامة قدرها مليون جنيه ضد محمود كهربا، بسبب ما بدر منه، فى مقر النادى الأهلى بالجزيرة، وأعلن محمود كهربا، تقبله الغرامة الضخمة التى تم فرضها عليه، وحرص على الاعتذار لزملائه ووعدهم بعدم تكرار الأمر.