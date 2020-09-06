شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شبانة يكشف تفاصيل خطاب فيفا للجبلاية على تليفزيون الخليج 365 5 مساءً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتجدد اللقاء مع الناقد الرياضى محمد شبانة، نجم الإعلام الرياضى ورئيس تحرير الأهرام الرياضى، اليوم الأحد، من خلال برنامجه "مع شبانة" فى بث مباشر "لايف" على تليفزيون ”الخليج 365” بمواقع التواصل الاجتماعى، للحديث عن آخر المستجدات الخاصة بالوسط الرياضى، ومنها خطاب "فيفا" لاتحاد الكرة والتفاصيل الخاصة بالخطاب والتى سبق وانفرد بخبر وصول خطاب للجبلاية يفيد بإقامة انتخابات اتحاد الكرة قبل 30 نوفمبر المقبل.

لمتابعة آخر لايف لمحمد شبانه على تلفزيون الخليج 365 :

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كما يتناول محمد شبانه فى برنامجه جدول مباريات بطولة الدورى الممتاز، كما يتطرق للحديث عن الصفقات الجديدة للقطبين الأهلى والزمالك فى الموسم الجديد والراحلين عن الفريق أيضاً، ومباريات الدورى، والحديث عن الصفقات الجديدة للقطبين، وتداعيات رحيل رمضان صبحى عن الأهلى وانتقاله لبيراميدز، وأزمة كهربا داخل القلعة الحمراء وتغريمه مليون جنيه وخناقته الجديدة في الساحل الشمالي ، واستعدادات المنتخبات للفترة المقبلة والتوقفات الدولية

الإعلامى محمد شبانة يظهر من خلال برنامجه "مع شبانة" على صفحة ”الخليج 365” 3 أيام أسبوعياً هى الأحد والثلاثاء والخميس فى الخامسة مساءً، ويتناول الأحداث الرياضية والملفات الخاصة بالانتقالات الصيفية وأيضاً أزمات اللاعبين مع أنديتهم، وكل جديد فى الوسط الرياضى.

ويتناول برنامج "مع شبانة" على صفحات ”الخليج 365” جميع الملفات والقضايا الرياضية على الساحة الكروية، وأهمها ما يدور داخل قطبى اللكرة المصربة وصفقاتهم الجديدة فى الانتقالات الصيفية.