شكرا لقرائتكم خبر عن "الإثارة والندية والمتعة" عنوان مواجهات الزمالك وطلائع الجيش قبل مباراة الليلة.. غزارة تهديفية للفريقين بـ89 هدفا.. 7 انتصارات و7 تعادلات تثير قلق الزملكاوية.. 6/1 أكبر نتيجة.. العندليب وحسن موسى أبرز الهدافين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك لمواجهة طلائع الجيش فى الثامنة والنصف من مساء اليوم، الأحد، باستاد القاهرة الدولى، ضمن مواجهات الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز فى مواجهة لن تخلو من الإثارة والندية، كعادة لقاءات الفريقين فى السنوات الأخيرة، ونستعرض أهم الحقائق عن مباراة الزمالك وطلائع الجيش فى السطور التالية..

*تاريخ مواجهات الزمالك والطلائع

التقى الفريقان من قبل 29 مرة منذ صعود الطلائع للدورى الممتاز موسم 2004- 2005 حقق الزمالك الفوز فى 15 لقاءً مقابل 7 انتصارات لفريق طلائع الجيش و7 تعادلات آخرها (2 – 2) بالجولة 23 الموسم الماضى.

*الأهداف حاضرة فى مواجهات الزمالك والطلائع

مباراة الزمالك وطلائع الجيش دائما ما تشهد غزارة تهديفية، سجل لاعبو الزمالك 56 هدفًا فى مواجهات الفريقين، بينما نجح لاعبو طلائع الجيش فى زيارة شباك الفريق الأبيض 33 مرة.

*أول لقاء يجمع الفريقين

أول لقاء جمع الفريقين كان موسم 2004-2005، وحقق الزمالك الفوز بنتيجة 3-1، أحرز أهداف الأبيض عبد الحليم على، وسجل للطلائع حسن موسى.

*أول فوز لطلائع الجيش على الزمالك

أول فوز لفريق طلائع الجيش على الزمالك كان فى موسم 2006-2007، فى مباراة الدور الأول للدورى المصرى الممتاز بنتيجة 2-0، أحرزهما حسام عبد العال وحسن موسى.

*نتيجة المباراة الأخيرة بين الزمالك والطلائع

تمكن طلائع الجيش من الفوز على الزمالك بمواجهة الدور الأول لدورى هذا الموسم بثلاثة أهداف مقابل هدفين بالجولة الثامنة للمسابقة، فى اللقاء الذى جمعهما باستاد السويس الجديد، وسجل ثلاثية الطلائع محمد شحاتة وناصر منسى وأحمد سمير بينما أحرز هدفى الفريق الأبيض مصطفى محمد وكريم بامبو.

*هدافو الفريقين

يعد عبدالحليم على مهاجم الزمالك السابق هداف مواجهات الفريقين بـ5 أهداف، يليه محمود علاء بـ4 أهداف، ثم باسم مرسى 3 أهداف، ومؤمن زكريا 3 أهداف، وحسن موسي هداف طلائع الجيش برصيد 3 أهداف.

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*الأكثر مشاركة

عمر جابر نجم الأبيض السابق الأكثر مشاركة فى مواجهات الفريقين السابقة متساويا مع الغانى بابا أركو لاعب الجيش برصيد 12 مباراة لكل لاعب.

*السداسية أكبر نتيجة بين الزمالك والطلائع

أكبر نتيجة فى مباراة الزمالك وطلائع الجيش كانت من نصيب الفريق الأبيض خلال مباريات الدور الأول لموسم 2014-2015 عندما سجل سداسية مقابل هدف وحيد للطلائع.

*ركلات الجزاء عنوان مواجهات الزمالك والطلائع

مباراة الزمالك وطلائع الجيش خلال المواجهات السابقة شهدت احتساب العديد من ركلات الجزاء التى وصلت إلى 13 ركلة، والتى شهدت أيضا تفوق الفريق الأبيض الذى حصل على 7 ركلات جزاء نظير حصول الطلائع على 6 ركلات.

*ترتيب الزمالك وطلائع الجيش بجدول الدوري

يحتل الزمالك المركز الثانى بجدول ترتيب الدوري برصيد 48 نقطة بعد خوضه 24 مباراة فاز في 14 لقاء وتعادل فى 6 مواجهات وخسر 4 مباريات وسجل لاعبوه 32 هدفاً وتلقت شباكه 17 هدفاً علماً بأنه سيتم خصم 3 نقاط من رصيد الفريق الأبيض بنهاية الموسم لعدم حضوره مباراة القمة مع الأهلى بالدور الأول.

فى المقابل يحتل طلائع الجيش المركز الثانى عشر برصيد 26 نقطة بعدما خاض 24 مباراة فاز فى 5 لقاءات وتعادل فى 11 وخسر 8 مباريات وسجل لاعبوه 23 هدفاً وتلقت شباكه 29.

*التشكيل المتوقع للزمالك وطلائع الجيش

ومن المتوقع أن يخوض الزمالك اللقاء بتشكيل مكون من: "محمود جنش في حراسة المرمى، أحمد عيد ومحمود علاء ومحمد عبد الغنى وعبد الله جمعة في خط الدفاع، طارق حامد وفرجاني ساسي وأمامهما أحمد زيزو وأوباما وأشرف بن شرقي فى خط الوسط، مصطفى محمد في خط الهجوم".

فيما يبدو التشكيل المتوقع للطلائع أمام الزمالك مكونا من: "محمد بسام، خالد سطوحي، علي الفيل، محمد ناصف، عبد الرحمن زولا، محمد شحاته، مهند لاشين، أحمد داوودا، كريم طارق، أحمد سمير، ناصر منسي".