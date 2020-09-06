شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يكشف حقيقة التحقيق مع كهربا بشأن "فيديو الساحل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفى مسئولو النادي الأهلي ما تردد مؤخراً بشأن فتح باب التحقيق مع محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الفريق بشأن الفيديو الذى تم تداوله خلال الساعات الماضية بشأن اللاعب ودخوله فى مشادة كلامية مع بعض الجماهير فى الشارع، وأكد مصدر فى جهاز الكرة بالأهلي أن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة أو مسئول آخر لم يفتح التحقيق مع نجم الفريق بخصوص هذه المشادة لعدة أسباب، أهمها أنها قديمة، كما أن اللاعب لم يثبت توّرطه فيها حتى يتم التحقيق معه أو توقيع غرامة عليه.

وكان روّاد مواقع التواصل الاجتماعى قد تداولوا خلال الساعات الماضية فيديو يظهر فيه كهربا يتحدث مع مجموعة شباب أثناء قضائه إجازته بالساحل الشمالى، ولكن تم اكتشاف أن الفيديو تم تصويره منذ أكثر من شهرين.

ورد كهربا سريعاً على الفيديو عبر حسابه بموقع "فيس بوك"، ونشر فيديو يجمعه بوالدته مؤكدا أنه موجود بالوقت الحالى بالمنزل معها، وأن تسريب الفيديو بالوقت الحالى هدفه زيادة أزمته مع ناديه وجمهوره قائلا، "أنا فى البيت مع ست الحبايب مش عايزكم تقلقوا عليا كل اللى عنده حاجه قديمه هيطلعها دلوقتى..ما هى فرصة بقى ولكن لكل حدث حديث، بسم الله الرحمن الرحيم وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ ۖ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ صدق الله العظيم، حسبنا الله ونعم الوكيل".

كما ظهر مصور الفيديو المنتشر قائلا، "الفيديو ده بقاله شهرين، وكل اللى حصل إن فى ناس شتموا النادى الأهلى وكهربا رد عليهم وكان بيدافع عن الأهلي، هما كانوا بيستفزوه.. ما غلطوا فى النادى الأهلى وهو مستحملش كده، ولما الموضوع زاد شوية هو قلع التيشرت عشان شدوه منه واتقطع".