شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يخسر 10 نقاط فى 6 مباريات أمام "أبناء ولكن" قبل مواجهة بسيونى الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستضيف الزمالك فريق طلائع الجيش فى الثامنة والنصف مساء اليوم، الأحد، باستاد القاهرة الدولى ضمن مواجهات الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، ويدخل الفارس الأبيض مباراة الليلة منتشياً بفوزه على بيراميدز بهدفين دون رد فى الجولة الأخيرة للمسابقة، وفى المقابل تعادل طلائع الجيش مع أسوان سلبياً فى إطار مباريات نفس الجولة.

ويدخل الزمالك هذا اللقاء وفى رصيده 48 نقطة يحتل بها المركز الثانى بعدما لعب 24 مباراة فاز فى 14 وتعادل فى 6 وخسر 4 وسجل 32 هدفاً وعليه 17 بينما طلائع الجيش فى المركز الثانى عشر برصيد 26 نقطة من 24 مباراة أيضاً حسم 5 منها لصالحه وتعادل فى 11 وخسر 8 وأحرز 23 هدفاً مقابل 29 في شباكه.

وتولى عبد الحميد بسيوني (48 سنة) وهو مهاجم سابق فى الزمالك المهمة الفنية للطلائع في 21 يناير الماضى، خلفاً لطارق يحيى وحصد معه الفريق 14 نقطة من 9 مباريات نتيجة فوزه في 3 مباريات وتعادله في 5 وخسارته في لقاء وحيد أمام الأهلي بالجولة السابعة عشرة.

وخلال الموسم الحالى التقى الزمالك مع مدربيه ونجومه السابقين فى 6 مباريات قبل مواجهة عبد الجميد بسيونى الليلة، ونجح الفارس الأبيض فى تحقيق فوزين وتعادلين وخسارتين، ليفقد 10 نقاط كاملة أمام أبناء القلعة البيضاء .

حقق الزمالك الفوز على المقاصة بهدف دون رد فى وجود ميدو مدرباً للفريق الفيومى كما حقق الفوز على إنبى بهدف دون رد فى وجود حلمى طولان مدرباً للفريق البترولى، فى المقابل تعادل الزمالك مع سموحة فى وجود حسام حسن مدرباً للفريق السكندرى، وكذلك مع نادى مصر فى وجود خالد جلال نجم الزمالك السابق.

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بينما خسر الزمالك من طلائع الجيش بثلاثة أهداف مقابل هدفين فى وجود طارق يحيى مدرباً للطلائع، وخسر من إنبى بهدفين مقابل هدف فى وجود حلمى طولان بالدور الأول للمسابقة .

وفى أول موسم لعبد الحميد بسيونى فى صفوف نادى الزمالك فاجأ الجميع وحجز مركزا أساسيا، وحصل على لقب هداف الدورى برصيد 15 هدفاً بموسم 1997/1998.

وظل بسيونى أحد الأسماء المهمة بالقلعة البيضاء وحقق 4 بطولات مختلفة مع الفريق، هى الدورى المصرى عام 2000/2001 بطولة الكأس فى 1998 بالإضافة بطولة الأفرو-آسيوية 1998 وبطولة أبطال الكئووس الأفريقية 1999/2000 وسجل فيها "باسيو" 5 أهداف كان أهمها بمباراة النهائى أمام كانون ياوندى الكاميرونى.