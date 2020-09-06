شكرا لقرائتكم خبر عن وليد أبو سريع مديرا فنيا لسلة سيدات الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر نادى الزمالك إسناد مهمة تدريب الفريق الأول لكرة السلة سيدات إلى وليد أبو سريع، لاعب الزمالك السابق، خلفا لمصطفى هدهود الذى تقدم باستقالته نظرا لانشغاله بمهام أخرى وهى توليه إدارة صالة الشباب والرياضة بأكتوبر.

تولى أبو سريع تدريب عدة فرق منها سلة الجزيرة 18 سنة بنات، وفريق الزمالك 18 سنة شباب ، وفريق سلة الزهور والذى حقق معه المركز الثانى وفضية بطولة القاهرة، والمركز الخامس فى بطولة الجمهورية، كما تولى تدريب فريق طلائع الجيش، إضافة إلى علمه كمعلق على مباريات كرة السلة.

ومن المقرر أن يقود وليد أبو سريع تدريب فريق سيدات سلة الزمالك اليوم ، بمقر القلعة البيضاء بميت عقبة.

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فى سياق متصل، أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصرى لكرة السلة برئاسة أحمد كامل عن مواعيد مواجهات دور قبل النهائى من بطولة دورى السوبر المصري موسم 2019-2020.

لمنافسات السيدات ووصل إلى الدور نصف النهائي فرق الأهلى والشمس وهليوبوليس وسبورتنج وتقام المنافسات بنظام الأفضل من 3 ، best of 3 وكشفت لجنة المسابقات باتحاد السلة عن أيام ومواعيد مباريات دور قبل النهائي الذي يقام خلال شهر سبتمبر الجارى على صالة الشباب والرياضة بـ 6 أكتوبر.

وتقام المباريات أيام السبت والاثنين والأربعاء الموافقين 5 و 7 و 9 سبتمبر الجارى في تمام الساعة الرابعة والسادسة وكانت لجنة المسابقات باتحاد السلة.