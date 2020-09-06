شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهاردة.. وليد سليمان يظهر للمرة الأولى مع الأهلى ويسجل هدفاً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في مثل هذا اليوم 6 سبتمبر 2011 ، شارك وليد سليمان ومحمد نجيب والسيد حمدى، لأول مرة بقميص الأهلى وسجل كل منهم باكورة أهدافه بعد أن قادوا الأهلى للفوز على كيما أسوان برباعية نظيفة فى دور"32" لمسابقة كأس مصر، وسجل الرابع شهاب الدين أحمد ، وشارك محمد نجيب فى 106 مباريات مع الأهلى فى بطولة الدورى الممتاز و40 فى دورى أبطال أفريقيا و17 مباراة ضمن مباريات المنتخب المصرى و5 مباريات ضمن بطولة كأس العالم للاندية وأحرز خلال هذه المباريات 8 أهداف.

وحصل محمد نجيب على 5 مرات بطولة الدورى الممتاز وبطولة كأس مصر مرة واحدة ومرتين دورى أبطال أفريقيا وبطولة السوبر المصرى وبطولة السوبر الأفريقي قبل أن يرحل في صيف 2018 للجونة.

وحقق السيد حمدى 6 ألقاب فى مسيرته، بواقع لقب وحيد للدورى الممتاز مع الأهلى، كذلك دورى الأبطال مرتين، وكأس السوبر الإفريقى مرتين، بالإضافة إلى لقب أمم إفريقيا مع منتخب مصر فى ولاية المعلم حسن شحاتة قبل أن يعلن اعتزاله الكرة.

ويعد وليد سليمان من أبرز نجوم الأهلي في العقد الأخير، حيث ساهم بقوة في تتويج المارد الأحمر بالعديد من الألقاب، القارية والمحلية ، ولا تنسى جماهير الأحمر تمسك اللاعب بانتقاله للنادي ورفضه ضغوط إدارة ناديه السابق بتروجت من أجل الانتقال للزمالك.

ويعد وليد سليمان واحدًا من اللاعبين الأساسيين الذي يعتمد عليهم أي مدرب تولى القيادة الفنية للنادي الأهلي، خصوصًا وأنه من اللاعبين الذين يصنعون الفارق، ويمتلكون مهارات كبيرة بجانب الروح العالية.

حقق وليد سليمان مع الأهلي خلال مسيرته 11 بطولة منها 4 ألقاب دورى، و1 كاس مصر، و3 كأس السوبر، بالإضافة إلى بطولتى دورى أبطال وواحدة كونفدرالية ورغم أن الإصابة تخطف الحاوي أوقاتا كثيرة إلا أن يعود متألقاً ولا يعرف للشيب طريقاً فلم يهزمه الزمن وبات يغرد احلي الالحان في مباريات المارد الأحمر.

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وكانت أهداف الحاوى ولمساته حاسمة في العديد من البطولات التي توج بها الأحمر، ويتذكر له الجمهور الأهلاوي هدفه الثاني والذي منح الفريق الأحمر لقب دوري أبطال أفريقيا عام 2012 على حساب الترجي، بالإضافة إلى مساهمته في التتويج بالكونفدرالية عام 2014 بعرضية رائعة على رأس عماد متعب ، وكذلك أحرز سليمان هدفاً غالياً لكل جماهير الأهلى فى مرمى الزمالك خلال لقاء الفريقين فى إطار منافسات دور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا

وليد سليمان قام بتجديد عقده مع النادي الأهلي لمدة موسمين، خلال شهر مارس الماضي، حيث كان عقده سينتهي بنهاية الموسم الحالي.

دائما ما يضع وليد سليمان، الجماهير في الاعتبار، فهو يذكر دائما الجمهور في أغلب حديثه ويتحدث بمزيد من الفخر والانتماء عن القلعة الحمراء قائلا :" "كنت أحارب للانتقال إلى الأهلي، وأمنية حياتي الاعتزال في صفوف النادي العريق، سأكون فخورا بالقول إنني اعتزلت في صفوف الأهلي".

وأكمل "النادي الأهلي كبير وأي شخص يتمنى السير من أمام سور النادي، سأفعل كل شيء لنتوج بدوري أبطال إفريقيا".