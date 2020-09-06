شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. مختار مختار "قهر" طنطا فى 4 مباريات قبل صدام اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستضيف الإنتاج الحربى نظيره طنطا في الثالثة والنصف عصر اليوم الأحد على ستاد السلام والأهلى ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة صعبة للفريقين يدخلها الإنتاج بمعنويات مرتفعة بعد فوزه على سموحة بهدفين مقابل هدف في الجولة الأخيرة للمسابقة فيما تعادل طنطا مع زعيم الثغر بهدف لكل فريق في نفس الجولة.

*ترتيب الإنتاج الحربى وطنطا بجدول الدوري

يحتل الإنتاج الحربى المركز التاسع بترتيب جدول الدوري برصيد 27 نقطة بعد أن لعب 23 مباراة فاز في 6 لقاءات وتعادل في 9 وخسر 8 مواجهات وسجل لاعبيه 19 هدفاً وتلقت شباكه 25 هدفاً ومازال لديه مباراة مؤجلة مع نادى مصر فيما يقبع طنطا في المركز الأخير برصيد 17 نقطة بعد أن لعب 24 مباراة فاز في مباراتين وتعادل في 11 لقاء وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 16 هدفاً وتلقت شباكه 35 هدفاً.

* تاريخ مواجهات الإنتاج الحربى وطنطا

مواجهة اليوم، هي السادسة بين الفريقين في الدوري، حقق طنطا الفوز في أول مواجهة بهدف دون رد سجله محمد جمال ميدو، في حين نجح الإنتاج في الفوز في المواجهات الأربعة التالية، بتسجيل 7 أهداف.

تاريخيا يتفوق مختار مختار المدير الفني للإنتاج الحربى في مواجهة طنطا، بتحقيق العلامة الكاملة في 4 مباريات.

وانتهت مباراة الدور الأول لدوري هذا الموسم بفوز الإنتاج الحربى بهدف دون رد سجله الموريتانى مامادو أنياس في الدقيقة 92 في اللقاء الذى أقيم بالجولة الثامنة للمسابقة على ستاد طنطا الرياضى في 16 ديسمبر 2019

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*مختار يطالب باللعب بدون ضغوط وسامى يبحث عن الفوز الأول

وطالب مختار مختار المدير الفني للإنتاج الحربى لاعبيه باللعب بدون ضغوط لتحقيق الانتصار الثانى على التوالي للتقدم في سباق مراكز المسابقة مشدداً على ضرورة استغلال أنصاف الفرص والتركيز الدفاعى في المقابل يسعى أحمد سامى المدير الفني لطنطا لتحقيق فوزه الأول مع أبناء السيد البدوى بعدما حصد نقطة التعادل في مباراته الأولى مع زعيم الثغر عقب توليه المسئولية خلفاً لمحمد صلاح ضمن خطة الابتعاد عن قاع الجدول.

*التشكيل المتوقع للإنتاج الحربى وطنطا

يبدو التشكيل المتوقع للإنتاج الحربى أمام طنطا مكون من :"أحمد يحيى -علاء سلامة – محمد بازوكا – محمود البدري – أحمد شديد قناوي - محمد فييرا – محمود عادل – محمد عادل – غنام محمد -باسم مرسي – مامادو انياس".

ويبدو التشكيل المتوقع لطنطا أمام الإنتاج الحربى مكون من :"محمد فتحي ،محمود مسعود، سليمان عبدربه، أحمد سالم صافي، ايهاب سمير، محمد أسعد ، حسام غالي، أحمد فهمي ، إسلام فؤاد ، محمد ناجي جدو، جون أفيرى".