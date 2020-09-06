كاف : أبوابنا مفتوحة لدعم الاتحاد المصرى لتعويض هذه التذكارات التي لا تقدر بثمن

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقب الإعلان عن فقدان بعض الكئوس من مقر اتحاد الكرة المصرى لكرة القدم، أعلن الاتحاد الأفريقى "كاف"، على دعمه للاتحاد المصرى، حيث كتب الكاف عبر حسابه على "تويتر"، تلقى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم التقارير الصادمة حول فقدان الكؤوس الخاصة بكأس الأمم الإفريقية من مقر الاتحاد المصري لكرة القدم. أبوابنا مفتوحة لدعم الاتحاد المصرى لتعويض هذه التذكارات التي لا تقدر بثمن".

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كاف على تويتر

بدأ مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني عمل جرد للسنوات الـ10 الأخيرة لمعرفة أعداد الكؤوس والميداليات الموجودة في خزينة اتحاد الكرة ، وإعداد تقرير رسمي بها خلال الساعات المقبلة من أجل معرفة المحتويات الموجودة حاليا في خزينة الجبلاية ومبني مشروع الهدف ، من أجل البدأ فى البحث عن المفقودات وإعداد تقرير وتقديمه إلى الجهات المختصة ووزارة الشباب و الرياضة التي طلبت تقرير من الجبلاية.

وكان اتحاد الكرة أصدر بيانا جاء نصه كالتالي : فى إطار التطوير الذي يقوم به الاتحاد المصري لكرة القدم حاليا لمقره الرئيسي ومن بينه تحويل المدخل إلى متحف مصغر للكرة المصرية ، فوجئت إدارة الاتحاد بعدم وجود عدد من الكؤوس القديمة من بينها كأس الأمم الأفريقية في مخازن الاتحاد التي كان من المفترض أن يتم الاستعانة بها في عملية التطوير ، و يجرى حاليا تحقيق للتأكد من مصير هذه الكئوس القديمة وهل نجت من عملية حريق ونهب مقر الاتحاد في عام 2012 لدى الهجوم عليه من مجموعات الألتراس، أم راحت ضمن الخسائر التي نجمت عما تعرض إليه المبنى في هذه الواقعة".