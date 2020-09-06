خاص.. محمد إبراهيم يفضل الأهلي على بيراميدز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ريهام حمدي:

كشف مصدر مقرب من محمد إبراهيم، صانع ألعاب مصر المقاصة، أن اللاعب يفضل الانتقال إلى النادي الأهلي عن الانضمام لبيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وقال المصدر، في تصريحات خاصة لمصراوي: "الأهلي كان يتواصل مع محمد إبراهيم منذ فترة طويلة، قبل أن تتجدد المفاوضات في الفترة الأخيرة للحصول على خدمات اللاعب".

وأضاف الذي طلب عدم ذكر اسمه: "سيكون هناك جلسة قريبة بين مسؤولي الأهلي واللاعب خلال الأيام المقبلة لحسم المفاوضات".

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وتابع: "هناك رغبة جادة من الأهلي لتدعيم صفوفه بالتعاقد مع محمد إبراهيم، في الوقت الذي لم يتقدم فيه بيراميدز بعرض رسمية لضم اللاعب".

وأتم المصدر قائلا: "محمد إبراهيم يفضل الانتقال إلى الأهلي على أي ناد آخر".

ويتنافس الأهلي مع بيراميدز على ضم محمد إبراهيم خلال الميركاتو الصيفي الجاري، بعد تألق اللاعب مؤخرا بتسجيل أربعة أهداف وصناعة هدف في آخر خمس مباريات مع المقاصة في الدوري.

يُذكر أن بكري سليم، المدير التنفيذي لنادي مصر المقاصة، أوضح أن مبلغ 2 مليون دولار سيكون قليلا على التفريط في خدمات محمد إبراهيم، مضيفا أن صاحب الـ28 عاما لديه عرض سعودي. (طالع التفاصيل)