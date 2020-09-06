فيفا يحذر اتحاد الكرة في بيان رسمي بسبب الانتخابات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالباسط:

تلقت اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم خطابا رسميا من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بتحديد موعد انتخابات اتحاد الكرة.

وشدد فيفا في خطابه إلى اتحاد الكرة على ضرورة إجراء الانتخابات قبل نهاية شهر نوفمبر المقبل على أقصى تقدير، واعتماد تعديلات اللائحة الجديدة.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم مدّد مهمة عمل اللجنة الخماسية لمدة 4 أشهر حتى 30 نوفمبر 2020، لإنهاء كافة مهامه بعد توقف النشاط بسبب تفشي فيروس كورونا.

وجاء نص خطاب فيفا على النحو التالي:

السيد عمرو الجنايني، رئيس لجنة التطبيع للاتحاد المصري لكرة القدم..

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لقد قمنا بمراجعة اللجنة الأولمبية الدولية، مع احترام منطقة اختصاصات اللجنة الأولمبية الوطنية في مصر، فيما يخص الاتحاد المصري لكرة القدم، خاصة فيما يتعلق بدور اللجنة الأولمبية الوطنية في تنظيم الجمعية العمومية لاتحاد الكرة المصري، وفقا للقانون المصري لسنة 2017، وفي هذا الشأن فإننا يجب أن نكون واضحين بأنه بعد الدراسة والرجوع للجنة الأولمبية الدولية فإنه لا يوجد ما يشير في القانون المصري أو في اللوائح المعتمدة للجنة المصرية، ما يمنح اللجنة الوطنية الحق في إعطاء الصلاحية قبل نهاية الموسم الرياضي لاعتماد قائمة تقدم من الاتحاد المصري لكرة القدم، للأندية التي لها حق المشاركة قانونيا في الجمعية العمومية.

أخيرا، نحن نتفهم أن البطولة المصرية لموسم 2019-2020 تم استئنافها في أوائل أغسطس 2020 وسيتم استكمالها والانتهاء منها بنهاية أكتوبر 2020، وأعدنا مطالبة لجنة التطبيع "اللجنة الخماسية"، بأن مهمتها تم تمديدها حتى 30 نوفمبر 2020، من أجل الانتهاء من كل المهام التي كلفوا بها منذ بداية تعيينهم، ونطالبكم بتزويدنا بالموعد النهائي بالخريطة المحدثة متضمنة الخطوات المهمة مثل تحديد موعد الجمعية العمومية الخاصة باعتماد تعديلات اللائحة الجديدة للاتحاد المصري، وأيضا الجمعية العمومية الطارئة لانتخاب لجنة تنفيذية جديدة "مجلس إدارة منتخب"، معتمدا على اللائحة الجديدة، ومن المتوقع من لجنة التطبيع "اللجنة الخماسية" تحليل الأجواء لإضافة بند انتقالي في اللائحة الجديدة يتضمن موعدا محددا ونهائي لإجراء الانتخابات "في اللوائح والكود الانتخابي"، للجمعية العمومية التي تعقد للانتخابات والتي يجب أن تقام قبل نهاية شهر نوفمبر 2020 على أقصى تقدير.

طبقا لما ورد عاليه، نحذر من أن الفشل في إتمام تلك المهام سيكون نتيجة لرفع الموضوع للجان المعنية بالاتحاد الدولي لكرة القدم، فيفا، لاتخاذ خطوات عقابية أخرى.

نشكركم لتعاونكم في العملية الحالية وننتظر ردكم العاجل الموجه لنا.