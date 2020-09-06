تقرير.. بين العقدة وصحوة كورونا.. أسلحة للطلائع تهدد الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد همام:
يسعى الزمالك إلى مواصلة نتائجه الجيدة خاصة بعد الفوز المهم الذي حققه على حساب بيراميدز بهدفين دون رد مساء الخميس الماضي ضمن حسابات الأسبوع الـ24 من مسابقة دوري we المصري.
الزمالك سيخوض مهمة أخرى في طريق تأمين المركز الثاني والمؤهل لمسابقة دوري أبطال أفريقيا بالموسم المقبل في ظل المنافسة مع بيراميدز إلى جانب المقاولون العرب أيضًا من خلال مواجهة طلائع الجيش مساء اليوم ضمن الجولة الـ25 من مسابقة دوري we المصري.
ويتواجد الزمالك في المركز الثاني حاليًا برصيد 48 نقطة على أن يحذف ثلاث نقاط بعد نهاية الموسم نظرًا لعدم حضور مباراة الأهلي في قمة الدور الأول.
ويتفوق الزمالك على بيراميدز بفارق ثلاث نقاط صاحب الـ45 نقطة، في المقابل يتواجد المقاولون العرب في المركز الرابع برصيد 43 نقطة.
مواجهة الزمالك أمام الجيش ستكون مثيرة فالفريق العسكري يلجأ إلى أكثر من سلاح أملاً في مواصلة عروضه الإيجابية بعد استئناف المسابقة المحلية عقب جائحة فيروس كورونا.
- هداف:
أحمد سمير لاعب فريق الزمالك وصانع ألعب طلائع الجيش حاليًا خاض ست مباريات أمام الفريق الأبيض منذ رحيله في موسم (2015 - 2016).
واستطاع صاحب الـ26 عامًا أن يسجل ثلاث أهداف في شباك الزمالك ليكون الفريق الأبيض أكثر فريق يسجل فيه أهداف بعد الإنتاج الحربي وطلائع الجيش برصيد هدفين.
وكان أحمد سمير سجل هدفًا في الدور الأول حيث حسم الجيش النتيجة لمصلحته بثلاثة أهداف مقابل هدفين، كما سجل هدفين في لقاء الدور الثاني بعدما كان الزمالك متقدمًا بهدفين دون رد لتنتهي المباراة بنتيجة (2-2).
وصنع أحمد سمير هدفًا مع الإسماعيلي أمام الزمالك في لقاء حسمه "الدراويش" بنتيجة (1-0) في موسم (2015 - 2016).
وعلى مستوى المشاركة خاض أحمد سمير في 22 مباراة بواقع (1456) دقيقة ليسجل ثلاثة أهداف أمام (سموحة والزمالك وأسوان) مقابل صناعة هدف في لقاء نادي مصر بالدور الأول.
- تألق:
بعد استئناف مسابقة دوري we المصري، استطاع جناح طلائع الجيش كريم طارق المعار من صفوف بتروجيت أن يخطف الأنظار.
صاحب الـ28 عامًا في الموسم الحالي سجل أربعة أهداف من بينهم هدفين بعد قرار الاستئناف كان أمام سموحة والإنتاج الحربي.
وإجماليًا خاض كريم طارق 19 مباراة مع بتروجيت بواقع (1565) دقيقة ليسجل أربعة أهداف أمام (بيراميدز ونادي مصر وسموحة والإنتاج الحربي)، وصنع خمس تمريرات حاسمة ضد (سموحة والزمالك ووادي دجلة ونادي مصر وبيراميدز).
- صحوة:
فريق طلائع الجيش بعد قرار استئناف الدوري لم يتلق أي خسارة من خمس مباريات حيث حقق الفوز في مباراتين مقابل التعادل في ثلاث مباريات.
الفوز جاء أمام طنطا بنتيجة (1-0)، والإنتاج الخربي بنفس النتيجة، أما التعادل كان أمام بيراميدز (2-2) وسموحة (1-1) وأسوان في الجولة الأخيرة بنتيجة التعادل السلبي.
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