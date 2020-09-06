تقرير.. بين العقدة وصحوة كورونا.. أسلحة للطلائع تهدد الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد همام:

يسعى الزمالك إلى مواصلة نتائجه الجيدة خاصة بعد الفوز المهم الذي حققه على حساب بيراميدز بهدفين دون رد مساء الخميس الماضي ضمن حسابات الأسبوع الـ24 من مسابقة دوري we المصري.

الزمالك سيخوض مهمة أخرى في طريق تأمين المركز الثاني والمؤهل لمسابقة دوري أبطال أفريقيا بالموسم المقبل في ظل المنافسة مع بيراميدز إلى جانب المقاولون العرب أيضًا من خلال مواجهة طلائع الجيش مساء اليوم ضمن الجولة الـ25 من مسابقة دوري we المصري.

ويتواجد الزمالك في المركز الثاني حاليًا برصيد 48 نقطة على أن يحذف ثلاث نقاط بعد نهاية الموسم نظرًا لعدم حضور مباراة الأهلي في قمة الدور الأول.

ويتفوق الزمالك على بيراميدز بفارق ثلاث نقاط صاحب الـ45 نقطة، في المقابل يتواجد المقاولون العرب في المركز الرابع برصيد 43 نقطة.

مواجهة الزمالك أمام الجيش ستكون مثيرة فالفريق العسكري يلجأ إلى أكثر من سلاح أملاً في مواصلة عروضه الإيجابية بعد استئناف المسابقة المحلية عقب جائحة فيروس كورونا.

- هداف:

أحمد سمير لاعب فريق الزمالك وصانع ألعب طلائع الجيش حاليًا خاض ست مباريات أمام الفريق الأبيض منذ رحيله في موسم (2015 - 2016).

واستطاع صاحب الـ26 عامًا أن يسجل ثلاث أهداف في شباك الزمالك ليكون الفريق الأبيض أكثر فريق يسجل فيه أهداف بعد الإنتاج الحربي وطلائع الجيش برصيد هدفين.

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وكان أحمد سمير سجل هدفًا في الدور الأول حيث حسم الجيش النتيجة لمصلحته بثلاثة أهداف مقابل هدفين، كما سجل هدفين في لقاء الدور الثاني بعدما كان الزمالك متقدمًا بهدفين دون رد لتنتهي المباراة بنتيجة (2-2).

وصنع أحمد سمير هدفًا مع الإسماعيلي أمام الزمالك في لقاء حسمه "الدراويش" بنتيجة (1-0) في موسم (2015 - 2016).

وعلى مستوى المشاركة خاض أحمد سمير في 22 مباراة بواقع (1456) دقيقة ليسجل ثلاثة أهداف أمام (سموحة والزمالك وأسوان) مقابل صناعة هدف في لقاء نادي مصر بالدور الأول.

- تألق:

بعد استئناف مسابقة دوري we المصري، استطاع جناح طلائع الجيش كريم طارق المعار من صفوف بتروجيت أن يخطف الأنظار.

صاحب الـ28 عامًا في الموسم الحالي سجل أربعة أهداف من بينهم هدفين بعد قرار الاستئناف كان أمام سموحة والإنتاج الحربي.

وإجماليًا خاض كريم طارق 19 مباراة مع بتروجيت بواقع (1565) دقيقة ليسجل أربعة أهداف أمام (بيراميدز ونادي مصر وسموحة والإنتاج الحربي)، وصنع خمس تمريرات حاسمة ضد (سموحة والزمالك ووادي دجلة ونادي مصر وبيراميدز).

- صحوة:

فريق طلائع الجيش بعد قرار استئناف الدوري لم يتلق أي خسارة من خمس مباريات حيث حقق الفوز في مباراتين مقابل التعادل في ثلاث مباريات.

الفوز جاء أمام طنطا بنتيجة (1-0)، والإنتاج الخربي بنفس النتيجة، أما التعادل كان أمام بيراميدز (2-2) وسموحة (1-1) وأسوان في الجولة الأخيرة بنتيجة التعادل السلبي.