أول رد فعل من "كاف" على أزمة "اختفاء الكؤوس" من اتحاد الكرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

علق الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" على ما اثير مؤخراً في وسائل الإعلام المصرية وبيان الاتحاد المصري لكرة القدم بشأن فقدان عدد من الكؤوس والميداليات، وأبرزها نسخة كأس أمم أفريقيا.

وأعلن اتحاد الكرة في وقت سابق عن فتح تحقيق بشأن اختفاء عدد من الكؤوس والميداليات.

وأشار اتحاد الكرة في بيانه "في إطار التطوير الذي يقوم به الاتحاد حاليا لمقره الرئيسي ومن بينه تحويل المدخل إلى متحف مصغر للكرة المصرية، فوجئت إدارة الاتحاد بعدم وجود عدد من الكئوس القديمة في مخازن الاتحاد التي كان من المفترض أن يتم الاستعانة بها في عملية التطوير".

Advertisements

ومن خلال حساب "كاف ميديا"، ذكر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، أنه علم بالتقارير الصادمة بشأن فقدان ألقاب كأس أمم أفريقيا من الاتحاد المصري لكرة القدم.

وقال "كاف" في رسالته، أن أبوابه مفتوحة للمساعدة، ويمكن للاتحاد المصري لكرة القدم الاعتماد على مساعدتهم في البحث والعثور على تلك "التذكارات" التي "لا تُقدر بثمن".

وكان الإعلامي أحمد شوبير، قد فجر القضية عندما أعلن عبر برنامجه على قناة أون تايم سبورت اختفاء كأس الأمم الأفريقية والتي احتفظت به مصر بعد الفوز باللقب لثلاث نسخ متتالية.

وصرح أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن هناك لجنة موسعة ستتواجد اليوم الأحد بمقر اتحاد الكرة من أجل التحقيق في تلك الواقعة ومعرفة كل الملابسات الخاصة بالأمر.