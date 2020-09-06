دليلك لمتابعة مباريات الأحد في الدوري المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة: يشهد اليوم الأحد، استكمال مباريات الجولة الـ25 لمسابقة الدوري الممتاز الموسم الحالي، حيث تقام اليوم 4 مباريات أبرزها الزمالك وطلائع الجيش في الختام. ونستعرض في السطور التالية خريطة مواجهات الأحد عبر قناة "أون تايم سبورتس" الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري: - الإنتاج الحربي وطنطا: تُنقل المباراة عبر قناة "أون تايم سبورتس 1" في تمام الساعة 15:30 عصرا على ملعب "الأهلي we السلام"، بتعليق محمد الغياتي. ينطلق الاستديو التحليلي في الساعة الثانية ظهرًا ويقدمه كريم خطاب، ويقوم بتحليل المباراة كل من وليد صلاح الدين محمد أبو العلا. - المصري وإنبي: تُنقل المباراة عبر قناة "أون تايم سبورتس 2" في تمام الساعة 18:00 مساءً على ملعب استاد برج العرب، بتعليق مؤمن حسن. Advertisements ينطلق الاستديو التحليلي في تمام الساعة 16:30 عصرا ويقدمه كريم رمزي، ويقوم بتحليل المباراة كل من طه إسماعيل وعمرو الدسوقي. - الجونة وبيراميدز: تُنقل المباراة عبر قناة "تايم سبورتس" بالتردد الفضائي في تمام الساعة 18:00 مساءً على ملعب استاد الجونة "خالد بشارة"، بتعليق حاتم بطيشة. يقدم الاستديو كريم رمزي ويقوم بتحليل المباراة كل من طه إسماعيل وعمرو الدسوقي. - الزمالك وطلائع الجيش: تُنقل المباراة عبر قناة "أون تايم سبورتس 1" في تمام الساعة 20:30 مساءً على ملعب استاد القاهرة الدولي، بتعليق بلال علام. ينطلق الاستديو التحليلي في تمام الساعة 18:30 مساءً ويقدمه تامر صقر، ويقوم بتحليل المباراة كل من أيمن يونس وحازم إمام وعماد متعب.

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