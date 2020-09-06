"كاسونجو أساسياً".. التشكيل المتوقع للزمالك أمام طلائع الجيش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي: استقر الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لنادي الزمالك بشكل كبير على تشكيل الفريق لمباراة طلائع الجيش في الدوري. ويستضيف ملعب استاد القاهرة، مباراة الزمالك وطلائع الجيش ضمن الجولة الـ24 لمسابقة الدوري في الساعة 8.30 مساءً. وجاء التشكيل المتوقع على النحو التالي: حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم جنش. Advertisements خط الدفاع : أحمد عيد، محمد عبد الغني، محمود علاء، عبد الله جمعة. خط الوسط: طارق حامد، فرجاني ساسي. ثلاثي قبل المهاجم: إسلام جابر - يوسف إبراهيم "أوباما" - محمد أوناجم. خط الهجوم : كاسونجو.

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