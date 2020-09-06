كهربا: "كل اللي عنده حاجة قديمة هيطلعها"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:
نشر محمود عبدالمنعم كهربا، لاعب النادي الأهلي، مقطع فيديو يشير من خلاله إلى تواجده في منزله، مؤكدًا أن ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي قديم.
وقال كهربا، في الفيديو الذي نشره عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صباح الأحد: "أنا في البيت مع ست الحبايب، مش عايزكم تقلقو عليا".
وأضاف: "كل اللي عنده حاجة قديمة هيطلعها دلوقتي، ما هي فرصة بقى، ولكن لكل حادث حديث".
وأتم كهربا قائلا: بسم الله الرحمن الرحيم: "وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ ۖ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ" صدق الله العظيم.. حسبنا الله ونعم الوكيل.
يُذكر أن الأهلي سبق أن أعلن عن عقوبة مالية قدرها مليون جنيه ضد كهربا بسبب ما بدر من اللاعب في مران الأربعاء، وقام اللاعب بنشر فيديو واعتذر من خلاله لزملائه والجهاز الفني والإداري والجماهير.
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