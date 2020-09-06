عبدالفتاح يوضح.. هل كان قرار جريشة إلغاء هدف دجلة أمام الأهلي صحيحا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد عصام عبد الفتاح، رئيس لجنة الحكام السابق، أن قرار الحكم جهاد جريشة إلغاء هدف وادي دجلة أمام الأهلي كان صحيحا.

كان الأهلي فاز على وادي دجلة بثنائية نظيفة بالدوري المصري يوم الجمعة الماضي، في مباراة شهدت إلغاء هدف لدجلة بداعي وجود تسلل.

وقال عبدالفتاح، في تصريحات تلفزيونية لقناة "أون تايم سبورتس 2": "هدف وادي دجلة تم احتسابه في البداية من حكم المباراة وطاقم التحكيم، قبل أن يتم إلغاؤه بعد اللجوء لتقنية الفيديو".

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وأضاف: "تم استدعاء الحكم لوجود تسلل قبل إحراز الهدف ضد اللاعب رقم 4 في وادي دجلة، ووفقا للقانون إذا أعاق اللاعب المتسلل حركة اللاعب المنافس تتم معاقبته لوجود تلامس بدني".

وأكمل: "أثبتت الإعادة وقوف لاعب وادي دجلة المتسلل في طريق لاعب الأهلي وأثَّر على قدرته في المنافسة على الكرة، وتدخل تقنية الفيديو في هذا الموقف كان صحيحا، وقام بتوصية الحكم بمراجعة الحالة لأن هناك هدفا تم احتسابه".

وأتم رئيس لجنة الحكام السابق: "أحترم كل الآراء، لكن قرار جهاد جريشة في هذه الحالة كان صحيحا وسهلا".