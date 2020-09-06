أحمد العجوز: الإسماعيلي سيقاتل لتحقيق الأفضل

أعرب أحمد العجوز المدرب العام بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي عن سعادته بتوليه مهام تدريب الدراويش الفترة القادمة.

وقال العجوز: "سعيد للغاية بالعودة لقيادة فريقى المفضل، الإسماعيلي هو بيتى، لم أتردد لحظة فى قبول المهمة، كيف ارفض حاجة فريقى إلى جهودى والذى يعد السبب الرئيسى فى صنع أسمى".

واضاف قائلاً : "الفريق يمر بظروف عصيبة تتمثل فى تتراجع النتائج على الصعيد بسبب فقدان الثقة، هدفنا هو تصويب المسار وتصحيحه فى اسرع وقت".

وتابع: "أعمل حاليا على الجانب النفسى للاعبين من أجل اعادة الروح لديهم، الفريق بكل أمانة يضم لاعبين جيدين لكنهم فى حاجة لاستعادة ثقتهم

وهو ما سيسهم فى ظهورهم بشكل مميز مع الفريق".

وأضاف العجوز: "علينا أن نوصل لهولاء اللاعبين حجم وقيمة النادى الذى يدافعون عن قميصه وحجم الجماهيرية التى يضمها سواء فى مصر أو الوطن العربى.. هذا فى رأيى موضوع هام للغاية".

وواصل: "بالتأكيد الوقت ضيق بين المباريات ، لكنه لايوجد أى وقت للاعذار أو الحجج ، علينا أن نستفيق سريعا من أجل تحسين النتائج تدريجيا بداية من لقاء نادى مصر والذى يعد فريق لايستهان به على الإطلاق".

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وأكد قائلاً : "تحدثت مع اللاعبين

على أهمية عودة هيبة الفريق والتى تتشكل من خلال الروح القتالية فى الملعب ، لذلك أى لاعب سيثبت تخاذله سيكون مستبعد بشكل نهائى عن الفريق".

واشار العجوز قائلاً : "أسلوب اللعب يعتمد على جودة اللاعبين وليس على الجهاز الفني، استراتيجيتنا ستكون هجومية باستمرار وعلينا تسجيل أكبر عدد من الأهداف".

لن أبدأ من الصفر، الكل يكمل ما قدمه السابقون، ورائنا إدارة وجمهور كبير، والأهم من ذلك هو أن نقاتل لتحقيق أهدافنا المرغوبة.

وواصل قائلاً :"من الطبيعى أن ينافس الإسماعيلى على أى بطولة يشارك فيها، البطولة العربية هدفنا بدون شك سنسعى للتتويج بها ،لكنى لا أشغل بالى بها فى الوقت الراهن تركيزنا ينصب حاليا على مسابقة الدورى".

واختتم قائلاً : "أود من الجمهور مساندتنا وأن يكون دائما في ظهرنا ويساعد اللاعبين من أجل تحقيق أهدافنا".