طنطا يختار ٢٠ لاعبًا لمباراة الإنتاج الحربي

وقع اختيار الجهاز الفني لطنطا على ٢٠ لاعبا فى ظل ارتفاع روح اللاعبين المعنويه الذى ظهر واضحا فى التدريبات التى اعقبت لقاء الاتحاد السكندرى والتى انتهت بالتعادل الايجابى ١/١.
ويأمل أحمد سامى المدير الفنى انتكون مباراة اليوم مع الإنتاج الحربى بمثابة انطلاقه قويه نحو تحقيق هدفه الشخصي بانتشال الفريق من النفق المظلم.
واللاعبون المختارون هم:
على فرج ومحمد فتحى
محمود مسعود وسليمان عبد ربه وايهاب سمير وسالم صافى ومحمد الشاذلى ومحمد اسعد وحسام غالى واحمد فهمى ومحمود كابونجا واحمد الشناوى واحمد الالفى وعبد الرحمن الدح وحسين فيصل واحمد سعيد اوكا وجون افيرى وهانى رشدى ومحمد ناجى جدو واسلام فؤاد.
تقام المباراه فى الثالثه والنصف على ملعب الأهلي بالسلام.
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