مدرب عام الإسماعيلي يجتمع بلاعبي الدراويش

حرص أحمد العجوز، المدرب العام للإسماعيلى، القائم بأعمال مدير الكرة، ومحمد حمص مدرب الفريق، على عقد اجتماع مع اللاعبين.
يلتقى الإسماعيلى منافسه نادى مصر مساء غد الإثنين باستاد الإسماعيلية فى الجولة الـ25 لمسابقة الدورى المحلى.
انتظم لاعبو الفريق فى معسكر مغلق ضم لاعبى الفريق كافة للمعسكر
أكد جهاز الدراويش أن المشاركة ستتوقف على العرق والاجتهاد في المران، مشيرًا إلى أن الباب مفتوح للجميع والتشكيلة الأساسية ليست حكراً على أيلاعب مهما كان اسمه أو نجوميته.
وشدد أعضاء الجهاز على عدم السماح بالخروج عن النص وعلى الجميع احترام قرارات الإدارة والجهاز الفني للحفاظ على الاستقرار ومنعاً للأزمات داخل الفريق مع التأكيد على أنه لا يوجد مكان لأى لاعب مقصر.
وأتم جهاز الإسماعيلى حديثه للاعبين بطي صفحة الماضي والنظر فقط لهدف واحد فقط وهو تصحيح المسار ببطولة الدوري وإسعاد الجماهير.
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