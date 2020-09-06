لجنة وزارة الرياضة تصل اتحاد الكرة بسبب الكؤوس الضائعة

وصلت لجنة من وزارة الشباب والرياضة إلى مقر اتحاد الكرة للتفتيش في محاضر الجرد الرسمية بالجبلاية بسبب أزمة الكؤوس الضائعة.

كشف مصدر باتحاد الكرة أن اللجنة وصلت مقر اتحاد الكرة منذ قليل، وسيقتصر عملها على اليوم فقط، حيث تراجع محاضر الجرد وآخر الأوراق الرسمية المتعلقة بفقدان كأس أمم أفريقيا ٢٠١٠، ثم ترفع تقريرها بعد ذلك إلى وزير الرياضة د.أشرف صبحي.

علق الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف، على ضياع

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كأس الأمم الأفريقية ٢٠١٠ من اتحاد الكرة.

قال الكاف عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "تلقى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم التقارير الصادمة حول فقدان الكؤوس الخاصة بكأس الأمم الأفريقية من مقر الاتحاد المصري لكرة القدم. أبوابنا مفتوحة لدعم اتحاد الكرة المصري لتعويض هذه التذكارات التي لا تقدر بثمن".

كان اتحاد الكرة أصدر بيانًا قال

فيه: "في إطار التطوير الذي يقوم به الاتحاد المصري لكرة القدم حاليًا لمقره الرئيسي ومن بينه تحويل المدخل إلى متحف مصغر للكرة المصرية، فوجئت إدارة الاتحاد بعدم وجود عدد من الكئوس القديمة في مخازن الاتحاد التي كان من المفترض أن يتم الاستعانة بها في عملية التطوير.

ويجرى حاليًا تحقيق للتأكد من مصير هذه الكئوس القديمة، وهل نجت من عملية حريق ونهب مقر الاتحاد في عام ٢٠١٣ لدى الهجوم عليه من مجموعات الألتراس، أم راحت ضمن الخسائر التي نجمت عما تعرض إليه المبنى في هذه الواقعة".