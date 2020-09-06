شاهد.. أول تعليق من "كاف" على ضياع كأس الأمم الأفريقية من الجبلاية

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علق الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، على ضياع كأس الأمم الأفريقية ٢٠١٠ من اتحاد الكرة.
قال الكاف عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "تلقى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم التقارير الصادمة حول فقدان الكؤوس الخاصة بكأس الأمم الأفريقية من مقر الاتحاد المصري لكرة القدم. أبوابنا مفتوحة لدعماتحاد الكرة المصري لتعويض هذه التذكارات التي لا تقدر بثمن".
كان اتحاد الكرة أصدر بيانًا قال فيه: "في إطار التطوير الذي يقوم به الاتحاد المصري لكرة القدم حاليًا لمقره الرئيسي ومن بينه تحويل المدخل إلى متحف مصغر للكرة المصرية،فوجئت إدارة الاتحاد بعدم وجود عدد من الكئوس القديمة في مخازن الاتحاد التي كان من المفترض أن يتم الاستعانة بها في عملية التطوير.
ويجرى حاليًا تحقيق للتأكد من مصير هذه الكئوس القديمة، وهل نجت من عملية حريق ونهب مقر الاتحاد في عام ٢٠١٣ لدى الهجوم عليه من مجموعات الألتراس، أم راحت ضمن الخسائر التي نجمت عما تعرض إليه المبنى في هذه الواقعة".
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