جهاد جريشة يكشف سبب إلغاء هدف دجلة أمام الأهلي

كشف الحكم الدولي جهاد جريشة سبب إلغائه هدف وادي دجلة أمام الأهلي، أول أمس الجمعة، في الجولة الـ٢٤ من بطولة الدوري الممتاز.

بحسب مصدر في اتحاد الكرة، فإن تقرير جهاد جريشة ذكر أنه ألغى الهدف بداعي التسلل نتيجة تداخل اللاعب رقم ٤ في دجلة محمود رضا في الكرة وهو متسلل.

كان الأهلي فاز بهدفين نظيفين سجلهما مروان محسن وحمدي فتحي.

اتحاد الكرة يكشف موعد نهاية الموسم الحالي:

كشف مسؤولو اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجنايني، عن موعد انتهاء الموسم الحالي.

في سياق آخر، أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة بقيادة وجيه أحمد وعزب حجاج، حكام مباريات الأحد في الجولة الـ25 لبطولة الدوري، على النحو التالي:

الإنتاج الحربي وطنطا:

إبراهيم نور الدين، حكم ساحة

تامر رشاد وخالد السيد، مساعدان

محمد العتباني، حكم رابع

مصطفى مدحت، حكم فيديو

محمد التابعي، مساعد حكم فيديو

الجونة وبيراميدز:

محمود ناجي، حكم ساحة

خالد حسين مصطفى عبد العظيم، مساعدان

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علي طلبة، حكم رابع

سيد شعبان حكم فيديو

مبروك نبيل، مساعد حكم فيديو

المصري وإنبي:

محمد معروف، حكم ساحة

أحمد رشدي ومحمد عبد القادر مساعدان

مصطفى القفاص، حكم رابع

صبحي العمراوي، حكم فيديو

محمود أبو الرجال، مساعد حكم فيديو

الزمالك وطلائع الجيش:

محمد عادل، حكم ساحة

يوسف البساطي وهاني خيري، مساعدان

هشام الفلال، حكم رابع

محمد أبو خاطر، حكم فيديو

محمد يوسف، مساعد حكم فيديو