كهربا يكشف حقيقة الفيديو المتداول عن سهرة في أحد الأماكن الليلية

رد محمود عبدالمنعم كهربا، نجم النادي الأهلي، على الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي له أثناء سهره في أحد الأماكن الليلية.
كتب كهربا عبر إنستجرام: "أنا فى البيت مع ست الحبايب مش عايزكم تقلقوا عليا، كل اللى عنده حاجة قديمة هيطلعها دلوقتىما هى فرصة بقى ولكن لكل حدث حديث، بسم الله الرحمن الرحيم (وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ ۖ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ) صدق الله العظيم.. حسبنا الله ونعم الوكيل".
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